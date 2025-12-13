Palwal News, (आज समाज), पलवल : पलवल सीआईए पुलिस टीम ने ब्लाइंड लूट वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने सफलता हासिल की है। सीआईए पुलिस टीम ने इस वारदात में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें चौकाने वाली बात यह है कि इस लूट का मास्टरमाइंड पीड़ित का सगा भाई ही निकला। डीएसपी क्राइम अनिल कुमार ने प्रेसवार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि इस लूट की घटना को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए लूटे गए 20 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं।

हथियार के बल पर 25 लाख रुपए लूट लिए

डीएसपी ने बताया कि जबलपुर निवासी राजेश का भैंसों का व्यापार करता है और 8 दिसंबर को वह भैंसें बेचकर उससे मिली राशि को लेकर आ रहा था, कि केएमपी एक्सप्रेस वे पर उनके गांव के पास ही कुछ बदमाशों ने ट्रक के आगे गाड़ी अड़ा आकर ट्रक रुकवा दिया और बदमाशों ने जोर-जबरदस्ती कर हथियार के बल पर 25 लाख रुपए लूट लिए और वारदात को अंजाम देते ही मौके से फरार हो गए। पीड़ित राजेश ने घटना के बारे में पुलिस को सूचित किया और लिखित शिकायत दी। राजेश की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू की और त्वरित कार्रवाई करते हुए शनिवार को 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

लूटी गई रकम में से 20 लाख रुपये बरामद

वहीं आरोपियों से लूटी गई रकम में से 20 लाख रुपये भी बरामद कर लिए गए हैं, बाकि बची हुए 5 लाख रुपए की राशि और एक अन्य आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डीएसपी ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि इस लूट का मुख्य आरोपी पीड़ित का सगा भाई ही है। उसने ही लूट की यह योजना बनाई थी। वह जबलपुर में ट्रांसपोर्ट का काम करता है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों से 20 लाख रुपए कैश के अलावा वारदात में शामिल 2 गाड़ियों को भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

