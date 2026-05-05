Rekha Controversy: रेखा के दुपट्टे से मौत का रहस्य, 36 साल की एक्ट्रेस के उड़ गए थे होश

Rekha Controversy: दिग्गज अभिनेत्री रेखा लंबे समय से भारतीय सिनेमा की सबसे मशहूर और रहस्यमयी हस्तियों में से एक रही हैं। जहाँ उनकी शानदार अदाकारी ने लाखों लोगों का दिल जीता, वहीं उनकी निजी ज़िंदगी अक्सर रहस्य, विवाद और दिल टूटने की घटनाओं से घिरी रही है। उनकी ज़िंदगी से जुड़ी सबसे चौंकाने वाली घटनाओं में से एक 1990 की है—जब उनके पति, व्यवसायी मुकेश अग्रवाल ने बेहद दुखद तरीके से आत्महत्या कर ली थी।

बाल कलाकार से बॉलीवुड की पहचान तक

1954 में जन्मी रेखा ने फ़िल्मों में अपने सफ़र की शुरुआत दक्षिण भारतीय सिनेमा में एक बाल कलाकार के तौर पर की थी। बाद में उन्होंने हिंदी फ़िल्मों का रुख किया और 1970 की हिट फ़िल्म ‘सावन भादों’ से मुख्य अभिनेत्री के तौर पर अपना डेब्यू किया। वहाँ से, वह बॉलीवुड की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक बन गईं, जो अपनी बहुमुखी प्रतिभा और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस के लिए जानी जाती हैं।

शोहरत और अफ़वाहों से भरा करियर

रेखा की पेशेवर सफलता के साथ-साथ उनकी निजी ज़िंदगी पर भी मीडिया का काफ़ी ध्यान रहा। पिछले कुछ सालों में, उनका नाम कई मशहूर अभिनेताओं के साथ जोड़ा गया, जिनमें अमिताभ बच्चन, विनोद मेहरा और जितेंद्र शामिल हैं। इन अफ़वाहों वाली रिश्तों ने उनके रहस्य को और भी बढ़ा दिया।

एक शादी जो बहुत जल्दी खत्म हो गई

1990 में, रेखा ने दिल्ली के व्यवसायी मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली। हालाँकि, उनका रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चला और कथित तौर पर उसमें काफ़ी परेशानियाँ थीं। शादी के महज़ सात महीने बाद ही यह दुखद घटना घट गई।

मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली, और उस समय की रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने खुद को फाँसी लगाने के लिए रेखा के दुपट्टे का इस्तेमाल किया था। उनकी मौत की इस चौंकाने वाली घटना ने फ़िल्म इंडस्ट्री और मीडिया में हलचल मचा दी थी।

इस दुखद घटना के पीछे की सच्चाई

विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, मुकेश अग्रवाल गंभीर डिप्रेशन से जूझ रहे थे। बताया जाता है कि रेखा को उनकी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में शादी के बाद पता चला था। जिस समय वह विदेश में थीं, उसी दौरान यह दुखद घटना घट गई।

एक दर्दनाक विरासत

यह घटना रेखा की ज़िंदगी के सबसे दुखद अध्यायों में से एक बन गई, जिसने काफ़ी जाँच-पड़ताल और अटकलों को जन्म दिया। विवादों के बावजूद, उन्होंने पूरी हिम्मत के साथ अपना करियर जारी रखा और भारतीय सिनेमा की सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में से एक के तौर पर अपनी जगह बनाए रखी।