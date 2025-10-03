The municipal officials’ claims have proven false : नगर निगम अधिकारी के दावे फेल नवरात्रों से पहले सड़क ठीक करने का दावा किया आज भी हालत जस के तस बने है

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क) चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन को यह बात नहीं भूलना चाहिए कि मनीमाजरा, चंडीगढ़ से भी पहले आस्तित्व में था मनीमाजरा को कागजों में सैक्टर 13 चंडीगढ़ बना दिया गया है पर इस सेक्टर के हालात जस के तस बने हुए हैं बल्कि बद से बद्दतर हो गए हैं। सुनने वाला कोई नहीं। पिछले दिनों पिपली वाला टाउन मनीमाजरा के व्यापारियों और दुकानदारों ने मनीमाजरा का रोड़ जाम भी किया था कि हम दुकानदार हर रोज़ रोटी कम और टुटी हुई सड़क की मिट्टी खाने पर मजबूर हैं।

दीपावली का त्योहार सिर पर पर प्रशासन बेफिक्र है और प्रशासन के सिर पर जूं तक नहीं रैंगती। दीपावली पर जो रौनक होनी चाहिए वो नजर नहीं आएगी क्योंकि सड़कों के टुटने से धूल मिट्टी सारा दिन उड़ती है। रात को सड़कों पर अन्धेरा छाया रहता है। जिससे मनीमाजरा वासी शाम को बाजार में खरीददारी करने से कतराते हैं। अंधेरा होने की वजह से अप्रिय घटना होने के साथ साथ छीना झपटी का भी डर बना रहता है।

मनीमाजरा के हकों की लड़ाई पर हम राजनीति से ऊपर उठकर अपने मनीमाजरा की चिंता करे।मनीमाजरा ने चंडीगढ़ नगर निगम को तीन तीन पार्षद दे रखें हैं। तीनों पार्षद अलग अलग पार्टी से हैं पर अफ़सोस की बात सभी वार्डों में सडकों की हालात चिंताजनक बनी हुई है नगर निगम पर मौजुदा समय में भाजपा का मेयर काबिज है। मनीमाजरा की सीट से चण्डीगढ़ के मेयर भी बने हैं। मनीमाजरा के लोगो को उनसे बड़ी उम्मीदे लगाई थी। पर सड़क आप भी ठीक नहीं करवा पाए।

तीनों पार्षदों को चाहिए कि अभी चुनाव में समय है। कार्पोरेशन और प्रशासन पर दवाब बना कर मनीमाजरा के हित में पार्टी लाइन से उपर उठकर मनीमाजरा का विकास कराएं। मनीमाजरा में विश्व प्रसिद्ध गुरूद्वारा माता राज कौर साहिब जी का स्थान, तो वहीं एशिया की सबसे बड़ी मोटर मार्केट, शर्राफा बाजार, आईटी पार्क, कलाग्राम, माता मनसा देवी, संतोषी माता मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व अन्य धार्मिक स्थल यहां पर हैं।

आने-जाने वाले लोगों का तांता लगा रहता है। पर यहाँ आकर लोगों को निराशा ही हाथ लगती है जब वो सड़कों को देखते हैं।24×7 पानी पायलेट प्रोजेक्ट आने वाले समय के लिए अच्छी शुरुआत पर पानी आज तक 24 घंटे नहीं आया। जितनी देर आता है वो शुद्ध पानी नहीं है इसलिए लोगों को पेट की बिमारीयां शुरु हो गयी है।प्रशासन जल्द से जल्द व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करे। वरना मनीमाजरा वासियों की दीपावली फीकी रह जाएगी।

