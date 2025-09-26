Chandigarh News : नगर निगम ने सफाईमित्र सुरक्षा शिविर का आयोजन

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क) चंडीगढ़। नगर निगम ने स्वच्छोत्सव – स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान के तहत सेक्टर 38 में सफाईमित्र सुरक्षा शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में सफाईमित्रों और उनके आश्रितों के लिए व्यापक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर के दौरान की गतिविधियाँ

स्त्री रोग जांच

नेत्र परीक्षण

श्रवण परीक्षण

रक्तचाप और शुगर की जांच

सामान्य रक्त जांच

शिविर का उद्घाटन

शिविर का उद्घाटन अमित कुमार,, आयुक्त, नगर निगम चंडीगढ़ ने किया। इस अवसर पर प्रदीप कुमार,, विशेष आयुक्त, डॉ. इंदरदीप कौर, चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य, और नगर निगम के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

शिविर का उद्देश्य:

सफाईमित्रों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना और उनकी सेहत का ध्यान रखना।

