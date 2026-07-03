बारिश के मौसम का सबसे Romantic Song, एकतरफा प्यार की हर धड़कन को छू जाएगा

By
Mohit Saini
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बारिश के मौसम का सबसे Romantic Song, एकतरफा प्यार की हर धड़कन को छू जाएगा
बारिश के मौसम का सबसे Romantic Song, एकतरफा प्यार की हर धड़कन को छू जाएगा

Romantic Song: कुछ बॉलीवुड गाने ऐसे होते हैं जो तुरंत मानसून के मौसम का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे ही बारिश शुरू होती है, ये हमेशा चलने वाली धुनें हर प्लेलिस्ट में वापस आ जाती हैं। इनमें से एक रोमांटिक ट्रैक है जो बारिश के जादू को अनकहे प्यार की भावनाओं के साथ पूरी तरह से मिलाता है, जिससे यह रिलीज़ होने के सालों बाद भी म्यूज़िक लवर्स का पसंदीदा बना हुआ है।

एक गाना जो एकतरफ़ा प्यार की भाषा बोलता है

यह गाना एकतरफ़ा प्यार के साथ आने वाली मासूमियत, उम्मीद और चाहत को खूबसूरती से दिखाता है। हर लिरिक्स किसी ऐसे व्यक्ति की शांत भावनाओं को दिखाता है जो अपने खास इंसान को ढूंढ रहा है, जबकि सुकून देने वाली धुन बारिश के दिन के लिए एकदम सही मूड बनाती है।

लगभग एक दशक बाद भी, यह गाना अपने दिल को छू लेने वाले लिरिक्स, दिल को छू लेने वाले वोकल्स और यादगार कंपोज़िशन की वजह से सुनने वालों के दिलों में बसा हुआ है।

हाफ गर्लफ्रेंड का ‘बारिश’ मानसून का पसंदीदा गाना बना हुआ है

यह गाना 2017 की रोमांटिक ड्रामा हाफ गर्लफ्रेंड का ‘बारिश’ है। इतने सालों में, यह गाना बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा रेन एंथम में से एक बन गया है, और फैंस हर मानसून सीजन में इसे सुनते हैं।

इसके सपनों जैसे विज़ुअल्स और इमोशनल कहानी बारिश के मौसम के रोमांस को पूरी तरह से कॉम्प्लिमेंट करते हैं, जिससे यह हर प्लेलिस्ट के लिए एक टाइमलेस एडिशन बन जाता है।

लिरिक्स जो दिल को छू जाते हैं

अराफात महमूद और तनिष्क बागची के लिखे इस गाने के लिरिक्स अनकहे प्यार की कोमल भावनाओं को बहुत ही सादगी के साथ दिखाते हैं।

“यह मौसम की बारिश, यह बारिश का पानी, यह पानी की बूंदें, तुझे ही तो ढूंढें” जैसी लाइनें किसी खास के लिए तड़प की भावना को खूबसूरती से दिखाती हैं, जिससे यह गाना उन सभी के लिए बहुत रिलेटेबल बन जाता है जिन्होंने एकतरफा प्यार का अनुभव किया है।

दिल को छू लेने वाली आवाज़ें और यादगार म्यूज़िक

गाने का म्यूज़िक तनिष्क बागची ने बनाया था, जिनकी सुकून देने वाली धुन ने इसकी लंबे समय तक चलने वाली पॉपुलैरिटी में बड़ा रोल निभाया है।

इसे ऐश किंग और शशा तिरुपति ने गाया है, जिनकी दिल को छू लेने वाली आवाज़ हर इमोशन को ज़िंदा कर देती है। स्क्रीन पर, गाने में श्रद्धा कपूर और अर्जुन कपूर हैं, जिनकी केमिस्ट्री रोमांटिक ट्रैक में और भी गहराई जोड़ती है।

हाफ गर्लफ्रेंड के बारे में

मोहित सूरी द्वारा डायरेक्टेड, हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत के इसी नाम के बेस्टसेलिंग नॉवेल पर बेस्ड है। इस रोमांटिक ड्रामा ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया और इसमें श्रद्धा कपूर, अर्जुन कपूर, विक्रांत मैसी और रिया चक्रवर्ती ने एक्टिंग की थी।

रिलीज़ होने के सालों बाद भी, बारिश बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा मानसून गानों में से एक बना हुआ है, जो यह साबित करता है कि टाइमलेस म्यूज़िक कभी आउट ऑफ़ स्टाइल नहीं होता।

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