Controversial Kissing Scene: रेखा की जिंदगी का सबसे विवादित किस्सा, नाबालिग उम्र में शूट हुआ था चर्चित Kiss सीन

Controversial Kissing Scene: दिग्गज एक्ट्रेस रेखा को आज बॉलीवुड की सबसे मशहूर स्टार्स में से एक माना जाता है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उनका सफर आसान नहीं था। लेजेंड बनने से बहुत पहले, उन्होंने बहुत कम उम्र में सिनेमा में एंट्री की और अपने परिवार को सपोर्ट करने की कोशिश में कई मुश्किलों का सामना किया।

उनकी शुरुआती फिल्म के सेट की ऐसी ही एक घटना एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है, जब एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट सिमी चंदोके ने हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत के दौरान इस कहानी को फिर से बताया।

वह सीन जिससे विवाद खड़ा हुआ

यह घटना अंजना सफर की शूटिंग के समय की है, यह फिल्म बाद में रेखा और एक्टर बिस्वजीत चटर्जी के एक किसिंग सीन के कारण विवादों में आ गई थी।

सालों से शेयर की गई बातों के मुताबिक, जब यह सीन फिल्माया गया था, तब रेखा की उम्र कथित तौर पर लगभग 15 साल थी। आरोप है कि उन्हें इंटीमेट सीन के बारे में पहले से नहीं बताया गया था और उन्हें पता नहीं था कि शूटिंग के दौरान सीन कैसे होगा। आखिरकार यह पल फिल्म से जुड़े सबसे चर्चित विवादों में से एक बन गया।

पत्रकार ने घटना को याद किया

इस घटना के बारे में बात करते हुए, सिमी चंदोके ने दावा किया कि रेखा उस समय बहुत छोटी और अनुभवहीन थीं, जबकि बिस्वजीत पहले से ही एक जाने-माने एक्टर थे।

उनके अनुसार, किसिंग सीन शूटिंग के दौरान उम्मीद से ज़्यादा देर तक चला, और कहा जाता है कि युवा एक्ट्रेस इस अनुभव से बहुत असहज महसूस कर रही थीं।

उन्होंने आगे कहा कि यह घटना रेखा के लिए इमोशनली बहुत ज़्यादा हो गई थी, जो उस समय अपने एक्टिंग करियर के शुरुआती दौर से गुज़र रही थीं और परिवार की बड़ी ज़िम्मेदारियाँ निभा रही थीं।

रेखा के शुरुआती संघर्ष

रेखा ने अपनी ज़िंदगी के एक मुश्किल दौर में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। पैसे की तंगी से आने के कारण, उन्होंने अपने परिवार की मदद करने के लिए कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। इंडस्ट्री के जानकारों ने अक्सर बताया है कि युवा एक्टर्स, खासकर पहले के दशकों में, फिल्म बनाने के फैसलों पर कम कंट्रोल रखते थे और उनसे अक्सर प्रोडक्शन टीम के सीनियर सदस्यों से सवाल किए बिना निर्देशों का पालन करने की उम्मीद की जाती थी।

इसलिए, अंजना सफर को लेकर हुए विवाद पर अक्सर इस बात के उदाहरण के तौर पर चर्चा की जाती है कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के हालात समय के साथ कैसे बदले हैं।

एक्टर की बेटी ने सहमति मांगी

यह मुद्दा हाल ही में फिर से तब उठा जब बिस्वजीत चटर्जी की बेटी पल्लवी चटर्जी ने कथित तौर पर माना कि ऐसा सीन फिल्माने से पहले इजाज़त लेनी चाहिए थी।

उनकी बातों ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सहमति, प्रोफेशनलिज़्म और युवा कलाकारों के साथ बर्ताव के बारे में चर्चाओं को फिर से हवा दे दी।

रिलीज़ से पहले फिल्म में देरी हुई

कहा जाता है कि फिल्म को लेकर हुए विवाद ने सेंसरशिप के मुद्दों को लंबे समय तक बनाए रखा। कई सालों तक अटके रहने के बाद, अंजना सफर आखिरकार 1979 में दो शिकारी नाम से रिलीज़ हुई। फिल्म को लेकर इतने ध्यान के बावजूद, यह बॉक्स ऑफिस पर कोई खास असर नहीं डाल पाई।

दशकों बाद भी, इस घटना को रेखा के शुरुआती करियर के सबसे ज़्यादा बहस वाले पलों में से एक के तौर पर याद किया जाता है, और फिल्म इंडस्ट्री में सहमति, सीमाओं और बदलते स्टैंडर्ड के बारे में बातचीत में अक्सर इसका ज़िक्र किया जाता है।