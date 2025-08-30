Farming Tips: किसानों के लिए बेहद खास है अगस्त का महीना, जरूर कर लें ये 6 काम

धान सहित कई अलग-अलग फसलों और फलों की भी खेती करते हैं किसान

Farming Tips, (आज समाज), नई दिल्ली: खेती-किसानी में अगस्त का महीना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने में देश के सभी राज्यों में बारिश यानी मानसून अपने चरम पर होता है। ऐसे में यह समय खेती से जुड़े कामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि खरीफ सीजन में किसान खरीफ की मुख्य फसल धान सहित कई अलग-अलग फसलों और फलों की भी खेती करते हैं।

अगर आप खेती-किसानी या कृषि व्यवसाय से जुड़े हैं तो इस समय किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण कृषि कामों की जानकारी होना जरूरी है। आइए जानते हैं कि किसान अगस्त के महीने में अपने खेतों में क्या करें।

किसान अगस्त में करें ये 6 काम