The miscreant Rohit aka Kalia was shot : बदमाश रोहित उर्फ कालिया को मारी गोली

स्कूटी पर सवार होकर पहुंचे बदमाशों ने रोहित के आवास पर पहुंचकर चार राउंड किए फायर

Rewari News (आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। शहर के मौहल्ला भजन का बाग में रहने वाले बदमाश रोहित उर्फ कालिया पर तीन स्कूटी सवार बदमाशों ने दनादन चार राउंड फायर कर दिए। इनमे से एक गोली बदमाश रोहित की कमर में जा लगी। वारदात को अंजाम बना तीनों बदमाश फरार हो गए। घायल को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना के बाद डीएसपी व पुलिस बल मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है।

जानकारी के अनुसार पुलिस ने बदमाश रोहित उर्फ कालिया को छह माह पूर्व प्रोपर्टी डीलर से फिरौती मांगने के मामले में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसका सिर मुंडवाकर स्र्कट पहनाने के बाद बाजार में घुमाया था। तीन माह पूर्व ही वह पेरोल पर जेल से बाहर आया था।

बदमाशों ने की चार राउंड फायर

बताया जा रहा है कि शनिवार को रोहित उर्फ कालिया अपने भजन का बाग स्थित आवास पर अपनी मां के साथ था। सायं करीब साढे तीन बजे स्कूटी पर सवार होकर तीन बदमाश वहां पहुंचे। रोहित जैसे ही गेट से बाहर आया तो वहां पहुंचे अन्य बदमाशों को देखकर अंदर की तरफ भागा। लेकिन बदमाशों ने गोलियां चलानी शुरु कर दी। बदमाशों ने चार राउंड फायर की। इनमे से एक गोली रोहित की कमर में जा लगी।गोलियों की आवाज सुनकर रोहित की मां चिल्लाई तो बदमाश वहां से भाग खड़े हुए। जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। रोहित को मोटरसाइकिल पर ट्रामा सेंटर ले जाया गया। जहां से उसे रेफर कर दिया गया। जिसके बाद परिजन उसे शहर के एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है।

