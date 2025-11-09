Demanding the construction of a 200-bed government hospital : 200 बेड का सरकारी अस्पताल शहर में बनाने की मांग को लेकर दिया गया ज्ञापन राजनीति से प्रेरित

The memorandum demanding the construction of a 200-bed government hospital in the city was politically motivated.
मॉडल टाउन स्थित रेस्तरां में आयोजित पत्रकारवार्ता में जानकारी देते समिति पदाधिकारी।
  • रामगढ़ भगवानपुर अस्पताल बनाओ संघर्ष समिति की मुख्यमंत्री से मुलाकात में रोड़ा अटकाने का किया जा रहा प्रयास, आंदोलन तेज करेगी समिति

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। रामगढ़ भगवानपुर में 200 बेड का नया अस्पताल बनवाने को लेकर पिछले 144 दिनों से लगातार धरना दे रही रामगढ़ भगवानपुर अस्पताल बनाओ संघर्ष समिति ने अस्पताल को शहर में ही बनाने के लिए सीएम के नाम ज्ञापन सौंपने पर नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव पर जमकर निशाना साधते हुए इसे राजनीति से राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि आगामी 11 नवंबर को संघर्ष समिति प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी पुन: मुलाकात करेगी।

मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात में रोड़े अटकाने के लिए ही नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव की ओर से ज्ञापन सौंपा गया है

समिति पदाधिकारी शहर के मॉडल टाउन स्थित एक रेस्तरां में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर समिति के एडवोकेट का. राजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि नगर परिषद चेयरपर्सन का ज्ञापन सौंपने का कार्य उनके आकाओं के इशारे पर किया गया है। उन्होंने कहा कि संघर्ष समिति की आगामी 11 नवंबर को मुख्यमंत्र से मुलाकात होनी है। उनके धरने को 144 दिन बीत गए है, आज तक तो उन्होंने ज्ञापन नहीं सौंपा। मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात में रोड़े अटकाने के लिए ही नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव की ओर से ज्ञापन सौंपा गया है। नप चेयरपर्सन शहर व देहात को बांटना चाह रही है।

केंद्रीय मंत्री की भाषा अलोकतांत्रिक है

का. राजेंद्र सिंह ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के उस बयान पर भी तीखा निशाना साधते हुए कहा जिसमें उन्होंने कहा था कि रामगढ़ भगवानपुर के ग्रामीण अब अस्पताल बनाने के लिए उनसे उम्मीद न करें। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री की भाषा अलोकतांत्रिक है। जनप्रतिनिधियों को ऐसा कहना शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि जब एक सांसद व केंद्रीय मंत्री ही इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं तो आखिर जनता किससे उम्मीद करें। उन्होंने कहा कि समिति आंदोलन को और तेज करेगी। समिति प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव से भी मुलाकात करेगी तथा महिलाओं की महापंचायत भी बुलाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि समिति की सीएम से पहली मुलाकात में अस्पताल निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी का सकारात्मक रुख रहा था। उन्होंने मांग की कि गांव ने जो जमीन अस्पताल के लिए दी है, उसे सरकार अपने नाम तो कराएं। यदि 200 बेड का अस्पताल नहीं तो गांव में ट्रामा सेंटर का निर्माण कराया जाए।
इस मौके पर नगर परिषद के पूर्व ईओ मनोज यादव, एम्स निर्माण संघर्ष समिति के अध्यक्ष कैलाश यादव समेत समिति के अनेक सदस्य मौजूद रहे।

