Kajra Re Song Lyrics Inspiration: नहाते-नहाते बनी थी इस आइकॉनिक गाने की धुन, ट्रक की लाइनें बनीं करोड़ों दिलों की धड़कन

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Mohit Saini
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Kajra Re Song Lyrics Inspiration: नहाते-नहाते बनी थी इस आइकॉनिक गाने की धुन, ट्रक की लाइनें बनीं करोड़ों दिलों की धड़कन
Kajra Re Song Lyrics Inspiration: नहाते-नहाते बनी थी इस आइकॉनिक गाने की धुन, ट्रक की लाइनें बनीं करोड़ों दिलों की धड़कन

Kajra Re Song Lyrics Inspiration: बॉलीवुड ने दर्शकों को कई यादगार गाने दिए हैं, लेकिन ‘कजरा रे’ जैसा सदाबहार दर्जा बहुत कम गानों को मिला है। दो दशक से भी पहले रिलीज़ हुआ यह गाना आज भी लोक संगीत, कव्वाली और आधुनिक बीट्स के अनोखे मेल से सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। मशहूर गीतकार गुलज़ार द्वारा लिखे गए इस गाने को हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय गानों में से एक माना जाता है।

भारतीय ट्रकों पर लिखी शायरी से प्रेरणा

दिलचस्प बात यह है कि ‘कजरा रे’ का आइडिया एक अनोखी जगह से आया था। एक पुराने इंटरव्यू में गुलज़ार ने बताया था कि गाने के बोल उत्तर भारत में चलने वाले ट्रकों के पीछे लिखी मज़ेदार और काव्यात्मक लाइनों से प्रेरित थे। ये आकर्षक बातें अक्सर आँखों, काजल, प्यार और चाहत के बारे में होती थीं—ऐसी बातें जो बाद में गाने के यादगार बोलों का हिस्सा बनीं।

गुलज़ार के अनुसार, यह गाना हाईवे पर दिखने वाले रंग-बिरंगे संदेशों से बहुत प्रभावित था। उन्होंने इन्हें एक बेहतरीन कविता का रूप दिया और साथ ही दिल्ली की जीवंत सड़कों का ज़िक्र भी इसमें शामिल किया।

शॉवर लेते समय बनी धुन

जहाँ इसके बोलों के पीछे एक अनोखी प्रेरणा थी, वहीं गाने की धुन बनने की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। संगीतकार और गायक शंकर महादेवन ने एक बार बताया था कि ‘कजरा रे’ की धुन उन्हें शॉवर लेते समय सूझी थी। जैसे ही उन्हें धुन समझ आई, वे तुरंत अपने साथी संगीतकारों के पास गए और बाद में इसे गुलज़ार के पास ले गए, जिससे एक ऐसा म्यूज़िकल हिट तैयार हुआ जिसने इतिहास रच दिया।

वह गाना जिसने फ़िल्म से ज़्यादा लोकप्रियता हासिल की

2005 की रोमांटिक कॉमेडी ‘बंटी और बबली’ में शामिल ‘कजरा रे’ गाने को ऐश्वर्या राय बच्चन पर फ़िल्माया गया था, जिसमें अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन भी थे। शंकर महादेवन, जावेद अली और अलीशा चिनॉय द्वारा गाए गए इस गाने ने तेज़ी से म्यूज़िक चार्ट्स (बीबीसी रैंकिंग सहित) में टॉप स्थान हासिल किया और उस दशक के सबसे लोकप्रिय गानों में से एक बन गया।

21 साल बाद भी ‘कजरा रे’ एक सांस्कृतिक घटना बना हुआ है—यह इस बात का सबूत है कि बेहतरीन संगीत सबसे अनोखी प्रेरणाओं से भी बन सकता है।

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