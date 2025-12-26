The martyrdom of Guru Gobind Singh Ji’s younger sons : गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादो की शहादत इतिहास में अद्वितीय बलिदान के रूप में है दर्ज- विजय बंसल एडवोकेट

विजय बंसल ने कहा छोटे साहिबजादो के संस्कार के लिए दीवान टोडरमल ने सबसे महंगी जमीन खरीद कर उदाहरण पेश किया

एचएमटी पिंजौर में 10वीं पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहबजादे की शहादत को समर्पित विशाल लंगर का आयोजन

Panchkula News(आज समाज नेटवर्क) पिंजौर। स्थानीय एचएमटी मेन गेट पर नगर परिषद की पार्षद मनिंदर कौर, संदीप खोखर एवं एचएमटी, सिख संगत एंवम आसपास के लोगों द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 10 वीं पातशाही श्री गुरू गोबिन्द सिंह जी के छोटे साहिबजादों की शहीदी को सम्मर्पित विशाल लंगर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री विजय बंसल एडवोकेट विशेष तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने छोटे साहबजादो की शहादत को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी साथ ही दिवान टोडरमल द्वारा छोटे साहिबजादो के संस्कार के लिए सबसे महंगी जमीन खरीद कर दान करने पर उन्हें याद कर उन्हें भी श्रद्धांजलि दी गईं।

नवाब वजीर खान साहिबजादों का संस्कार नहीं होने दे रहा था इसलिए दीवान टोडरमल ने महंगी जमीन खरीदी थी

बंसल ने कहा कि नवाब वजीर खान साहिबजादों का संस्कार नहीं होने दे रहा था इसलिए दीवान टोडरमल ने महंगी जमीन खरीदी थी यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इस अवसर पर विजय बंसल के साथ पूर्व पार्षद कालका संजय बंसल, एसके गुप्ता, राजेश गुप्ता एडवोकेट पूर्व प्रधान अग्रवाल सभा पिंजौर, पंचकूला से भगवानदास मित्तल, बिमल राय, के के सिंगला, सीताराम कपूर, अनिल कपूर आदि भारी संख्या में अन्य लोग मौजूद थे।

इस अवसर पर विजय बंसल एडवोकेट ने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे, बाबा जोरावर सिंह (लगभग 9 वर्ष) और बाबा फतेह सिंह (लगभग 7 वर्ष), धर्म और सत्य की रक्षा के लिए 26 दिसंबर, 1705 को सरहिंद के नवाब वज़ीर खान के क्रूर आदेश पर दीवार में चुनवाकर शहीद कर दिए गए थे क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया था। उनकी शहादत ने अत्याचार के खिलाफ दृढ़ता और नैतिक साहस का एक अमर उदाहरण प्रस्तुत किया जिससे मुगल साम्राज्य के पतन की नींव पड़ी और यह इतिहास में अद्वितीय बलिदान के रूप में दर्ज है।

इस अवसर पर नेशनल हाईवे पर आने जाने वाले राहगीरों एवं आसपास के हजारों लोगों ने लंगर छका। क्षेत्र की विभिन्न संस्थाओं ने इस लंगर में अपना सहयोग दिया। हर वर्ष की भांति अग्रवाल समाज के लोगों ने इस बार भी सहयोग दिया।

