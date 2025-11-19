Mission Pollution Free Clean Gurugram campaign : मिशन प्रदूषण मुक्त स्वच्छ गुरुग्राम अभियान से चमकायी जा रहीं शहर की मुख्य सडक़ें

गुरुग्राम में सडक़ों से सफाई करते कर्मचारी।

Gurugram News(आज समाज नेटवर्क) गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम द्वारा चलाए जा रहे मिशन प्रदूषण मुक्त स्वच्छ गुरुग्राम अभियान का प्रभाव अब शहर की प्रमुख सडक़ों पर साफ दिखने लगा है। निगम की स्वच्छता टीमों के लगातार प्रयासों से गुरुग्राम की मुख्य सडक़ें पहले से अधिक स्वच्छ और व्यवस्थित नजर आ रही हैं। अभियान के तहत रोजाना अलग-अलग सडक़ों से धूल-मिट्टी, खरपतवार, सीएंडी वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट और बागवानी वेस्ट को उठाने का काम तेज गति से जारी है।

आने वाले दिनों में निगरानी को और तेज किया जाएगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी

ग्रैप-3 लागू होने के बाद 12 नवंबर से नगर निगम ने अब तक 199 उल्लंघनकर्ताओं के चालान काटे हैं, जिन पर कुल 27,51,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इनमें गार्बेज बर्निंग व कोयला जलाने के मामले में 10 चालान, प्रतिबंध के बावजूद निर्माण गतिविधि करने के मामले में 64 चालान, अवैध रूप से सीएंडडी वेस्ट डालने के मामले में 12 चालान, कचरा फैलाने के मामले में 113 चालान शामिल हैं। आने वाले दिनों में निगरानी को और तेज किया जाएगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी। निगमायुक्त प्रदीप दहिया के अनुसार, निगम नागरिकों को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

स्वच्छता टीमें सुबह से लेकर शाम तक मैदान में सक्रिय रहती हैं

उन्होंने कहा कि अभियान के तहत सभी टीमें लगातार फील्ड में काम कर रही हैं और ग्रैप नियमों की पालना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की कि वे कचरा न जलाएं, निर्माण सामग्री खुली न छोड़ें और कचरा निर्धारित स्थानों पर ही डालें, ताकि मिलकर गुरुग्राम को और स्वच्छ तथा प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके।
निगम का दावा है कि स्वच्छता टीमें सुबह से लेकर शाम तक मैदान में सक्रिय रहती हैं, वहीं रात के समय 18 मैकेनाइज्ड मशीनें सडक़ों को चमकाने में जुटी रहती हैं।

इससे सडक़ों पर जमी धूल कम हो रही है और शहर के वातावरण में सुधार देखने को मिल रहा है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के लिए लागू ग्रेडिड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप-3) के नियमों की पालना भी नगर निगम गंभीरता से कर रहा है। सडक़ों पर धूल उडऩे से रोकने के लिए टैंकरों द्वारा शोधित पानी का नियमित छिडक़ाव किया जा रहा है। साथ ही निगम टीमें निर्माण स्थलों, कचरा डंपिंग पॉइंट्स और बाजार क्षेत्रों में लगातार निगरानी बनाए हुए हैं।

