आरोपित को दोनों टांगों में लगी गोली, नागरिक अस्पताल में दाखिल

सीआइए नरवाना प्रभारी सुखदेव को भी लगी गोली, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के कारण बच गए

Jind News, (आज समाज), जींद : नरवाना के कपड़ा व्यापारी नरेश जैन की दुकान पर फायर करने तथा 50 लाख रुपये की चौथ मांगने के मुख्य आरोपित को नरवाना सीआइए ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की दोनों टांगों में गोली लगी है। उसे नागरिक अस्पताल नरवाना में दाखिल करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है तथा अन्य आरोपितों की तलाश कर रही है।

गोली नरेश जैन की दुकान के शीशे में लगी

रविवार दोपहर को को कपड़ा व्यापारी नरेश जैन को एक बदमाश ने पर्ची दी और उसके बाद बाहर निकलकर उसकी दुकान पर फायर कर दिया। गोली नरेश जैन की दुकान के शीशे में लगी। उस पर्ची में 50 लाख रुपये की चौथ की मांग की गई थी। पर्ची में लिखा था, लाला क्या हाल है, 50 लाख रुपये दे दे। अभी तो गोली शीशे में लगी है, अगली गोली तेरे सीने में लगेगी। इस पर्ची में अनूप बेलरखां तथा छोटी छापड़िया का नाम लिखा हुआ था। इस घटना से पूरे व्यापारी वर्ग में भय का माहौल बन गया। खुद पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे।

नरेश जैन को सुरक्षा मुहैया करवा दी गई

एसपी कुलदीप सिंह ने पांच टीमें गठित की हैं। वहीं नरेश जैन को सुरक्षा मुहैया करवा दी गई है। इसके बाद पुलिस टीमें आरोपित बदमाशों की तलाश में जुट गई। नरवाना सीआइए प्रभारी सुखदेव सिंह को मंगलवार शाम को लगभग आठ बजे सूचना मिली कि मुख्य आरोपित अनूप बेलरखां दातासिंह वाला बार्डर की तरफ बाइक पर जा रहा है। सुखदेव सिंह ने अपनी टीम तैयार की और दातासिंह वाला बार्डर की तरफ चल पड़े।

दो गोली आरोपित अनूप बेलरखां की दोनों टांगों पर लगी

पुलिस ने आरोपित अनूप बेलरखां को चारों तरफ से घेर लिया। अपने आपको चारों तरफ से घिरा देखकर अनूप बेलरखां ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। दोनों तरफ से गोलियां चली। इसमें दो गोली अनूप बेलरखां की दोनों टांगों पर लगी और वह वहीं गिर गया। एक गोली सीआइए प्रभारी सुखदेव को छाती में लगी, लेकिन बुलैट प्रूफ जैकेट पहने होने के कारण वह बच गए। पुलिस ने अनूप बेलरखां को गिरफ्तार कर लिया और नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया। पुलिस इस मामले में अन्य आरोपितों की तलाश कर रही है।

सीआइए प्रभारी सुखदेव के छाती में भी गोली लगी

एसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि दातासिंहवाला बार्डर के पास पुलिस तथा एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें रंगदारी व गोली चलाने वाले मुख्य आरोपित अनूप बेलरखां की दोनों टांगों में गोली लगी है। उसे नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। सीआइए प्रभारी सुखदेव के छाती में भी गोली लगी, लेकिन बुलैट प्रूफ जैकेट पहनने के कारण वह बच गए। पुलिस ने बहुत ही बहादुरी का कार्य किया है। जल्द ही इस मामले में अन्य आरोपितों को भी काबू कर लिया जाएगा।

