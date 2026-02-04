Share Market Update : शेयर बाजार पर छाया अमेरिका ट्रेड डील का जादू

सेंसेक्स 2072 तो निफ्टी 639 अंक उछला, आज भी बाजार में तेजी बने रहने की उम्मीद

Share Market Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : पिछले करीब तीन सप्ताह से शेयर बाजार में छाई मायूसी पूरी तरह से दूर हो चुकी है। भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते के ऐलान और अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए टैरिफ को कम करने के साथ ही शेयर बाजार में बहार छा गई है। पिछले दो दिन में ही शेयर बाजार अच्छी बढ़त हासिल कर चुका है। जानकारों का कहना है कि यह बढ़त आने वाले लंबे समय तक बनी रहेगी। क्योंकि बाजार पर अमेरिकी टैरिफ से बना दबाव अब समाप्त हो चुका है। इसके साथ ही विदेशी निवेशकों के दोबारा भारतीय शेयर बाजार में उच्च स्तर पर निवेश करने की भी उम्मीद है। जिसके चलते कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में भी शेयर बाजार में रौनक बरकरार रहेगी।

इस तरह रहा सेंसेक्स और निफ्टी का हाल

मंगलवार को 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 4,205.27 अंक या 5.14 प्रतिशत बढ़कर दिन के उच्चतम स्तर 85,871.73 पर पहुंच गया। बाद में यह 2,072.67 अंक या 2.54 प्रतिशत की बढ़त के साथ 83,739.13 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 639.15 अंक या 2.55 प्रतिशत बढ़कर 25,727.55 पर बंद हुआ। दिन के दौरान इसमें 1,252.8 अंक या 4.99 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 26,341.20 पर पहुंच गया।

सोने और चांदी के दाम दोबारा मजबूत

रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद चार दिन में ही रिकॉर्ड गिरावट का सामना करने वाले सोने और चांदी के दाम दोबारा से मजबूत हो रहे हैं। सर्राफा बाजार में दोनों के दाम में लगातार दूसरे दिन भी तेजी का सिलसिला जारी रहा। जानकारों का कहना है कि इस तेजी के पीछे कई कारण है। सबसे बड़ा कारण दाम कम होने से स्थानीय ग्राहकों ने खरीदारी तेज कर दी है। इसके साथ ही वैश्विक मांग में मजबूती और अमेरिकी डॉलर में कमजोरी इसके दाम बढ़ने की मुख्य वजह हैं। यही कारण है कि इनके दाम तेजी से ऊपर की तरफ जाने लगे हैं।

राजधानी दिल्ली में इस तरह रहे दोनों के दाम

राजधानी दिल्ली में मंगलावर को चांदी की कीमत 24,000 यानी 9.23 प्रतिशत बढ़कर 2,84,000 प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) पहुंच गई। सोमवार को चांदी 2,60,000 प्रति किलो पर बंद हुई थी। इससे पहले तीन कारोबारी सत्रों में चांदी की कीमतों में कुल 1,44,500 यानी करीब 36 प्रतिशत की भारी गिरावट आई थी। 29 जनवरी को चांदी 4,04,500 प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची थी। वहीं सोने में भी रिकवरी देखने को मिली। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 5,000 या 3.3 प्रतिशत चढ़कर 1,57,700 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। सोमवार को यह 1,52,700 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। हालांकि, रिकॉर्ड स्तर से अब भी सोना नीचे है। 29 जनवरी को सोना 1,83,000 प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा था, जहां से अब तक इसमें करीब 30,300 यानी लगभग 17 प्रतिशत की गिरावट आ चुकी है।