Prayagraj Magh Mela : संगम घाट पर शुरू हुआ माघ मेला

By
Harpreet Singh
-
0
84
Prayagraj Magh Mela : संगम घाट पर शुरू हुआ माघ मेला
Prayagraj Magh Mela : संगम घाट पर शुरू हुआ माघ मेला

लाखों लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी, 44 दिन तक चलने वाले एतिहासिक मेले में 15 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना

Prayagraj Magh Mela (आज समाज), प्रयागराज : नया साल शुरू होते ही भारतवर्ष में त्योहारों और उत्सवों का आगमन भी हो चुका है। नया वर्ष शुरू होते ही पहला और बड़ा आयोजन प्रयागराज में संगम तट पर शुरू हो चुका है। यहां पर गंगा में पवित्र स्नान के साथ ही माघ मेले का शुभारंभ हो चुका है। 44 दिनों तक चलने वाले इस ऐतिहासिक मेले के लिए संगम के घाट पूरी तरह तैयार हैं। मेला अवधि में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आने की संभावना है, जबकि करीब 20 लाख कल्पवासी तीन जनवरी से एक फरवरी तक कल्पवास करेंगे। पहले मुख्य स्नान पर्व पौष पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालु संगम तट पर जमा हैं।

मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

माघ मेले को सात सेक्टरों में विभाजित किया गया है। महाकुंभ मॉडल पर आधारित टेंट सिटी की तर्ज पर मेला क्षेत्र का विकास किया गया है। करीब 800 हेक्टेयर में फैले मेले में 126 किलोमीटर लंबे मार्ग चेकर्ड प्लेट से तैयार किए गए हैं। नावों पर एलईडी लाइट से सजी रंगीन छतरियां, संगम के जल में सात रंगों की रोशनी वाले फव्वारे और घाटों पर कलर-कोडेड चेंजिंग रूम रात के समय अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रद्धालुओं और कल्पवासियों की सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र में 10 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए एंटी टेररिस्ट स्क्वायड (एटीएस) की टीम ने भी मोर्चा संभाल लिया है।

पौष पूर्णिमा से कल्पवास का आरंभ

पौष पूर्णिमा से कल्पवासियों का व्रत आरंभ हो जाएगा। आचार्य चौक, दंडीवाड़ा, खाक चौक, तीर्थ पुरोहितों के शिविरों के साथ-साथ प्रमुख आध्यात्मिक संस्थाओं के शिविर पूरी तरह तैयार हैं। शनिवार को प्रथम पुण्य स्नान के साथ संगम तट पर आस्था, परंपरा और संस्कृति का अनुपम संगम देखने को मिलेगा। माघ मेला सदियों पुरानी सनातन परंपरा का जीवंत प्रतीक माना जाता है।

परिवहन व्यवस्था को सुचारू रखना चुनौती

मेला क्षेत्र से लेकर शहर तक अलग-अलग रंगों के संकेतक बोर्ड और हेल्प डेस्क लगाए गए हैं। परिवहन व्यवस्था के तहत 3800 रोडवेज बसों का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा 75 ई-बसें और 500 से अधिक ई-रिक्शा मेला क्षेत्र में तैनात किए गए हैं। अग्नि सुरक्षा के लिए 17 फायर स्टेशन बनाए गए हैं, जबकि सफाई व्यवस्था के लिए 3300 सफाईकर्मी लगाए गए हैं। हालांकि अभी मेले का शुभारंभ है आने वाले दिनों में भीड़ के बढ़ने के साथ ही व्यवस्थाएं बनाए रखना मेला और स्थानीय प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।