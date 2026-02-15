फिर बढ़ेंगी बेशर्मी की हदें! Ragini 3 में Tamannaah Bhatia संग रोमांस करेगा ये स्टारकिड

Tamannaah Bhatia: आजकल बॉलीवुड में सीक्वल का बोलबाला है। बॉर्डर 2 के बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने से लेकर धुरंधर 2 की चर्चा तक, हिट फ्रेंचाइजी को जारी रखने का ट्रेंड पहले से कहीं ज़्यादा मज़बूत है। और एकता कपूर कैसे पीछे रह सकती थीं? प्रोड्यूसर रागिनी 3 के साथ अपनी पॉपुलर हॉरर फ्रेंचाइजी को वापस लाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

इससे पहले, रिपोर्ट्स ने कन्फर्म किया था कि तमन्ना भाटिया को रागिनी 3 में फीमेल लीड के तौर पर फाइनल कर लिया गया है। पिछले इंस्टॉलमेंट में सनी लियोनी की तरह, तमन्ना से भी फ्रेंचाइजी में ग्लैमर और बोल्डनेस जोड़ने की उम्मीद है। हालांकि, मेकर्स ने अब तक यह नहीं बताया था कि मेल लीड कौन करेगा।

जुनैद खान रागिनी 3 में शामिल हुए

लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक, बॉलीवुड स्टार आमिर खान के बेटे जुनैद खान को रागिनी 3 में तमन्ना भाटिया के साथ मेल लीड रोल में लिया गया है। इस जोड़ी ने फैंस और इंडस्ट्री के अंदर के लोगों के बीच पहले ही चर्चा शुरू कर दी है।

फिल्म को शशांक घोष डायरेक्ट करेंगे, और समीर रजा भी एकता कपूर के इस बड़े प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। बालाजी मोशन पिक्चर्स के सपोर्ट से बनी, रागिनी 3 को इसके पिछले पार्ट्स के मुकाबले बहुत बड़े और बोल्ड स्केल पर डिजाइन किया गया है। एकता कपूर ने एक बार फिर शशांक घोष के साथ मिलकर इस फ्रेंचाइजी को अगले लेवल पर ले जाने के लिए टीम बनाई है।

एक बोल्ड और स्टाइलिश डेट-नाइट हॉरर स्टोरी

रागिनी 3 के साथ, मेकर्स दर्शकों के लिए एक बोल्ड, फ्रेश और स्टाइलिश “डेट-नाइट हॉरर” एक्सपीरियंस पेश करने का प्लान बना रहे हैं। फैंस को तमन्ना भाटिया से बहुत उम्मीदें हैं, जो जब भी ग्लैमरस या स्पेशल डांस नंबर्स में स्क्रीन पर आग लगा देती हैं, तो जानी जाती हैं। उम्मीद है कि उनकी स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म की खास हाइलाइट्स में से एक होगी।

तमन्ना भाटिया और जुनैद खान की जोड़ी को भी एक फ्रेश और इंटरेस्टिंग कॉम्बो के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जुनैद फिल्म में बिल्कुल नए अवतार में नजर आएंगे। हालांकि, मेकर्स ने अभी तक उनके कैरेक्टर्स के बारे में डिटेल्स नहीं बताई हैं, जिससे फैंस के बीच क्यूरिऑसिटी और एक्साइटमेंट और बढ़ गई है।

इस कास्टिंग अपडेट के साथ, रागिनी 3 को लेकर बज़ और भी मजबूत हो गया है, और ऑडियंस अब बेसब्री से इंतजार कर रही है कि फ्रेंचाइजी का यह बोल्ड नया चैप्टर बड़े पर्दे पर कैसे सामने आता है।