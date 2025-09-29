Shaheed-e-Azam Bhagat Singh : शहीद-ए-आजम भगत सिंह का जीवन हर पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत: नूपुर श्योराण

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क)बाढड़ा। शहीद-ए-आजम भगत सिंह ने देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए अपनी जवानी और जीवन तक न्यौछावर कर दिया था। हमें ऐसे शुरवीरों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए।यह बात विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता नूपुर श्योराण ने बाढड़़ा बीडीपीओ कार्यालय स्थित शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण उपरांत व्यक्त किए।

शहीद भगत सिंह को उनकी दूरदृष्टि, धैर्य, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता के लिए हमेशा याद किया जाएगा

मुक्केबाज नूपुर श्योराण ने कहा कि भगत सिंह का जीवन और विचार केवल एक युग तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आज भी हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। मात्र 23 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने जिस साहस और त्याग का परिचय दिया, वह इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। उन्होंने कहा कि भगत सिंह को उनकी दूरदृष्टि, धैर्य, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता के लिए हमेशा याद किया जाएगा।

वे केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचारधारा, एक दर्शन और एक इतिहास हैं। यही कारण है कि उनका नाम आज भी युवाओं की रगों में जोश और देशभक्ति का संचार करता है। नूपुर ने युवाओं से आह्वान किया कि वे भगत सिंह के त्याग और बलिदान से प्रेरणा लेकर समाज और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने जीवन में ईमानदारी, साहस और कर्तव्यनिष्ठा को अपनाएं तो यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष इंजीनियर सुनील हड़ौदी, जजपा जिला प्रभारी ऋषिपाल उमरवास, नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन विजय पंचगावां, पूर्व चेयरमैन संदीप बाढड़ा, जजपा अध्यक्ष विजय श्योराण, बाक्सर संजय श्योराण, सरपंच राजेश बाढड़ा, दीपक श्योराण, शक्ति पहलवान, विरेन्द्र आर्य गोपी, रामकिशन फौजी, ब्राह्मण नेता सीताराम शर्मा, मिडिया प्रभारी राजेन्द्र हुई, राकेश सरपंच, एडवोकेट सुनील काकड़ौली, तेजवीर काकड़ौली, कुलदीप मील, सतबीर सलेमपूर, देवराज शर्मा, नवीन श्योराण काकड़ोली, धनसिंह कारी, नरेश काकड़ौली इत्यादि मौजूद रहे।

यह भी पढ़े:- Charkhi Dadri News : किसान सभा के धरने को श्योराण खाप, जजपा ने समर्थन दिया