The Kerala Story 2 OTT रिलीज़ के लिए तैयार, जानें कब और कहाँ देख सकते हैं इसे

The Kerala Story 2 की OTT रिलीज़ की डिटेल्स सामने आईं – सिनेमाघरों में चलने के बाद, ‘The Kerala Story 2’ अब OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने के लिए तैयार है। इस फ़िल्म में उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा मुख्य भूमिकाओं में हैं।

मूल रूप से 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई यह फ़िल्म अब स्ट्रीमिंग सेवाओं पर आने के लिए तैयार है। विपुल अमृतलाल शाह द्वारा ‘Sunshine Pictures’ के बैनर तले निर्मित और कामाख्या नारायण सिंह द्वारा निर्देशित इस फ़िल्म को कई कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ा है।

2023 की फ़िल्म The Kerala Story के सीक्वल के तौर पर पेश की गई यह फ़िल्म उसी मुख्य विषय पर आधारित है, हालाँकि इस बार कहानी का दायरा और भी बढ़ा दिया गया है। जहाँ कुछ लोगों को लगता है कि The Kerala Story 2 अपने 2023 के पिछले भाग के ज़बरदस्त असर के मुकाबले थोड़ी कमज़ोर है, वहीं फ़िल्म की कहानी फिर भी आपको अंदर तक झकझोर देगी।

जो लोग इस फ़िल्म को देखना चाहते हैं, उनके लिए यह Zee5 पर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी; प्लेटफॉर्म ने 1 मई को डिजिटल प्रीमियर की तारीख पक्की कर दी है। इसके अलावा, यह भी घोषणा की गई है कि यह फ़िल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज़ की जाएगी।

The Kerala Story 2 , 2023 में रिलीज़ हुई ब्लॉकबस्टर फ़िल्म The Kerala Story पर आधारित है। यह फ़िल्म दिखाती है कि कैसे मासूम युवतियों को प्यार के जाल में फँसाकर, ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है, और फिर उनके साथ घोर अन्याय किया जाता है। यह सीक्वल—भाग 2—उसी कहानी को आगे बढ़ाता है, और कहानी को और भी विस्तार देता है।