Anshula Kapoor Mehendi Function: अंशूला कपूर की मेहंदी में कपूर सिस्टर्स का जलवा

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Rajesh
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Anshula Kapoor Mehendi Function: बोनी कपूर की पहली दिवंगत पत्नी मोना शौरी कपूर की बेटी हैं अंशुला कपूर।
Anshula Kapoor Mehendi Function: बोनी कपूर की पहली दिवंगत पत्नी मोना शौरी कपूर की बेटी हैं अंशुला कपूर।

सोशल मीडिया पर छाया खुशी, शनाया और जाह्नवी का फैशन गेम
Anshula Kapoor Mehendi Function, (आज समाज), मुंबई: मुंबई में अंशूला कपूर और रोहन ठक्कर के रंग-बिरंगे मेहंदी सेलिब्रेशन में, जाह्नवी कपूर, खुशी कपूर और शनाया कपूर तीन बिल्कुल अलग-अलग स्टाइल में नजर आई। परिवार के इस खुशी भरे मौके पर हर एक का अपना अलग ही अंदाज था।

खुशी कपूर ने इर्थ (की कस्टम गोल्ड टिश्यू साड़ी पहनी, जिसके बॉर्डर पर बारीक कढ़ाई की गई थी। साड़ी की ड्रेपिंग तो सिंपल थी, लेकिन उनके भारी काम वाले ब्लाउज ने पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जेमस्टोन्स, नाजुक बीडवर्क, कढ़ाई और हेम पर लगे टैसल्स से सजा यह ब्लाउज, सिंपल साड़ी में भी चमक ले आया।

वहीं शनाया कपूर ने आरई सेरेमोनियल के बटर-येलो ऊषा घाघरा सेट में ड्रीमी पेस्टल रंगों को अपनाया। उनकी ब्लश पिंक रंग की स्कर्ट पर हल्के टाई-डाई से प्रेरित डिजाइन और बारीक स्ट्राइप की डिटेलिंग थी। पारंपरिक चोली के बजाय, उन्होंने इसे बटर-येलो स्ट्रैपलेस बैंडो ब्लाउज के साथ पहना, जिसमें गैदर्ड डिटेलिंग और बीच में एक शानदार गोल मेटैलिक सजावट थी।

वहीं जाह्नवी कपूर ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना और एक मॉडर्न वन-शोल्डर ब्लश पिंक गाउन पहना। इस गाउन पर मिंट ग्रीन, पाउडर ब्लू, पीच और पीले जैसे हल्के रंगों में कई रंगों वाली फूलों और पैस्ले-स्टाइल की बारीक कढ़ाई की गई थी। उन्होंने इस आउटफिट के साथ खास हरे झुमके, अंगूठियां और एक स्लीक रिस्टवॉच पहनी। हल्के गुलाबी मेकअप, ग्लॉसी लिप्स और बीच से मांग निकालकर खुले छोड़े गए वेवी बालों ने उनके ग्लैमरस लुक को पूरा किया।

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