Upasna Singh Video: कपिल शर्मा शो’ की पिंकी बुआ का फूटा गुस्सा, सीनियर एक्टर से हुई तीखी बहस का वीडियो वायरल

Upasna Singh Video: द कपिल शर्मा शो में ‘पिंकी बुआ’ के नाम से मशहूर उपासना सिंह ने सीनियर एक्टर दीपक काजिर केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जो कहानी घर घर की में अपने रोल के लिए भी जाने जाते हैं।

उपासना, जो सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (CINTAA) की सीनियर सेक्रेटरी हैं, ने एक्टर पर बदसलूकी और फिजिकल असॉल्ट का आरोप लगाया है। दोनों के बीच गरमागरम बहस का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

यह बहस गणतंत्र दिवस के एक इवेंट के दौरान हुई

वायरल वीडियो कथित तौर पर 26 जनवरी को हुए गणतंत्र दिवस के एक इवेंट का है। हालांकि विवाद की सही वजह साफ नहीं है, लेकिन क्लिप में उपासना सिंह माइक्रोफोन पर बात करती दिख रही हैं, तभी दीपक काजिर उन्हें जोर से टोकते हुए कहते हैं, “मैडम, मैडम, एक मिनट।”

इस पर एक्ट्रेस मजबूती से जवाब देती हैं, “मैं अभी बात कर रही हूं।” फिर दीपक जवाब देते हैं, “नहीं, तुम बात नहीं करोगी।” यह बातचीत जल्द ही गरमागरम बहस में बदल जाती है, जिसमें इवेंट में मौजूद कई लोग बीच-बचाव करने और स्थिति को शांत करने की कोशिश करते हैं।

‘मैं CINTAA की जनरल सेक्रेटरी हूं,’ उपासना ने कहा

बहस के दौरान, दीपक काजिर किसी की ओर इशारा करते हुए कहते दिख रहे हैं कि कुछ गलत हुआ है। बहस और बढ़ जाती है, और उपासना उनसे कहती हैं, “मैं CINTAA की जनरल सेक्रेटरी हूं।” जवाब में, दीपक कहते हैं, “मैं यहां सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था।”

हमले और बदसलूकी के आरोप

उपासना सिंह ने बाद में दीपक काजिर पर हमले का आरोप लगाते हुए कहा, “उन्होंने अभी विकास वर्मा को मारा – थप्पड़ और घूंसे मारे। और वह महिलाओं के साथ भी बदसलूकी कर रहे हैं।” वीडियो में एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों भी उपासना के बगल में खड़ी दिख रही हैं। इस क्लिप ने नेटिज़न्स से कड़ी प्रतिक्रियाएं मिली हैं, कई लोगों ने इस घटना पर चिंता जताई है।

CINTAA ने जांच शुरू की

मामले को गंभीरता से लेते हुए, CINTAA ने कथित तौर पर इस घटना की जांच शुरू कर दी है। जांच आगे बढ़ने और आधिकारिक बयान जारी होने के बाद और डिटेल्स मिलने की उम्मीद है।