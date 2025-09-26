Chandigarh News : नगर कौंसिल जीरकपुर नाकाम, एनएचएआई ने खुद उठाई फ्लाईओवर सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी

By
Sandeep Singh
-
0
48
The Zirakpur Municipal Council failed to act, so NHAI took on the responsibility of beautifying the flyover itself.
जीरकपुर फ्लाईओवर का दृश्य
  • सालों से राजनीति का शिकार रहा फ्लाईओवर, नगर कौंसिल की लापरवाही उजागर
  • नगर कौंसिल की नाकामी: फ्लाईओवर के नीचे सफाई-ब्यूटीफिकेशन का काम अब एनएचएआई के भरोसे
  • वायदों तक सिमटी नगर कौंसिल, फ्लाईओवर सौंदर्यीकरण का जिम्मा एनएचएआई को देना पड़ा
  • नगर कौंसिल जीरकपुर की नाकामी से नाराज़ व्यापारी, शौचालय-पानी की सुविधा की उठाई मांग

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क) जीरकपुर। चंडीगढ़-अंबाला हाइवे पर बने जीरकपुर फ्लाईओवर के नीचे आखिरकार ब्यूटीफिकेशन का काम शुरू हो गया है। एनएचएआई ने इसकी जिम्मेदारी मोहाली की स्ट्रलिंग वन इवेंट्स एंड प्रोडक्शन कंपनी को सौंपी है। खास बात यह है कि इस काम के लिए कोई बजट सरकार या विभाग की ओर से नहीं दिया गया। एजेंसी को खर्च पूरा करने के लिए इश्तिहार लगाने की छूट दी गई है। यानी फ्लाईओवर के नीचे अब एजेंसी अपनी मर्जी से विज्ञापन बोर्ड लगाकर खर्च वसूलेगी।

एनएचएआई और एजेंसी के बीच हुए करार के अनुसार मौके की जरूरत के हिसाब से बदलाव भी किए जा सकते हैं

फ्लाईओवर के नीचे गंदगी और टूटी ग्रिलों की हालत लंबे समय से विवाद का विषय रही है। कई चुनावों में राजनीतिक दलों ने ब्यूटीफिकेशन का वादा किया लेकिन काम कभी आगे नहीं बढ़ सका। नगर परिषद ने भी अतीत में थोड़े बहुत प्रयास किए थे, लेकिन एनएचएआई से अनुमति न मिलने के कारण काम अधर में लटक गया। अब जाकर खुद एनएचएआई ने इस जिम्मेदारी को अपने हाथों में लिया है।पहले चरण में फ्लाईओवर के पिलरों से पोस्टर और बैनर हटाने, पिलरों को पेंट करने और चोरी/टूटी ग्रिलों को बदलने का काम शुरू हो गया है। इसके बाद घास लगाने और पेंटिंग जैसे काम किए जाएंगे। एनएचएआई और एजेंसी के बीच हुए करार के अनुसार मौके की जरूरत के हिसाब से बदलाव भी किए जा सकते हैं।

हालांकि दुकानदारों और राहगीरों ने सफाई व ब्यूटीफिकेशन शुरू होने पर खुशी जताई, लेकिन उनका कहना है कि प्रशासन ने इस योजना में बुनियादी जरूरतों को नज़रअंदाज किया है। वर्षों से फ्लाईओवर के नीचे शौचालय और पीने के पानी की सुविधा का अभाव है। इसी वजह से लोग खुले में शौच और पेशाब करने को मजबूर हैं, जिससे गंदगी फैलती है और फ्लाईओवर की संरचना को भी नुकसान होता है।

व्यापारियों ने प्रशासन को घेरते हुए कहा कि यदि इन सुविधाओं को शामिल नहीं किया गया, तो सौंदर्यीकरण अधूरा ही रहेगा। उनका आरोप है कि अधिकारी सिर्फ दिखावे के लिए पेंटिंग और पोस्टर हटाने तक सीमित हैं, जबकि असल समस्या शौचालय और स्वच्छता की है।

फ्लाईओवर के नीचे शौचालय व पानी की मांग

  • स्थानीय दुकानदारों ने एनएचएआई का धन्यवाद करते हुए कहा कि ब्यूटीफिकेशन सराहनीय कदम है।
  • साथ ही उन्होंने यह मांग रखी कि फ्लाईओवर के नीचे शौचालय और पीने के पानी की व्यवस्था अनिवार्य की जाए।
  • लंबे समय से शौचालय की कमी के कारण राहगीरों और खासकर महिलाओं-बुजुर्गों को भारी दिक्कत होती है।
  • दुकानदारों का कहना है कि अगर सुविधा नहीं जोड़ी गई तो लोग फिर खुले में शौच करेंगे और फ्लाईओवर फिर से गंदगी का अड्डा बन जाएगा।

फ्लाईओवर की ब्यूटीफिकेशन का काम हमने मोहाली की एक एजेंसी को दे दिया है। जो पहले चरण में पिलरों को पेंट व लोहे की ग्रिल लाएगी। यदि समय के अनुसार ब्यूटीफिकेशन के दौरान किसी बदलाव की जररूत पड़ेगी तो एनएचएआई उसमें बदलाव करवा सकती है।

यह भी पढ़े:- Chandigarh News : नगर निगम ने सफाईमित्र सुरक्षा शिविर का आयोजन