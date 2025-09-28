Jharkand Home Guard Recruitment Notification : झारखण्ड होम गार्ड डिपार्टमेंट ने जारी की अपने 463 पदों की आधिकारिक सूचना

By
Sandeep Singh
-
0
30
The Jharkhand Home Guard Department has released the official notification for its 463 vacancies.
Jharkhand Home Guard Department notification

Jharkand Home Guard Recruitment Notification : अगर आप भी हो मेट्रिक पास और तलाश में हो एक सरकारी नौकरी की तो आपको बता दे की झारखंड होम गार्ड विभाग ने होम गार्ड पदों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार झारखंड होम गार्ड भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें और निर्धारित समय सीमा के अंदर अपना आवेदन जमा करें। झारखंड होम गार्ड भर्ती 2025 से संबंधित सभी विवरण नीचे दिए गए हैं।

कुल उपलब्ध पद: 463

आयु सीमा

  • इस पद के लिए आयु सीमा 01/01/2025 को 19-40 वर्ष है।
  • आयु में छूट नियमों के अनुसार दी जाएगी।
  • आयु सीमा की गणना की तारीख अधिसूचना के अनुसार होगी।

योग्यता: 10वीं

आवेदन शुल्क

  • सामान्य/EWS/OBC उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये और SC/ST/PwD उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये शुल्क है।
  • शुल्क डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग/UPI के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा।

झारखंड होम गार्ड भर्ती 2025 की महत्वपूर्ण तिथियाँ

  • शुरुआती तारीख: 15 सितंबर 2025
  • आखिरी तारीख: 30 सितंबर 2025

चयन प्रक्रिया

  • शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET)
  • शारीरिक मापदंड परीक्षण (PST)
  • लिखित परीक्षा
  • दस्तावेज़ सत्यापन
  • मेडिकल परीक्षण

कैसे करें आवेदन 

  • ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
  • भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवार पूरा नोटिफिकेशन पढ़ें।
  • भर्ती फॉर्म से संबंधित डॉक्यूमेंट, जैसे फोटो, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ आदि को ध्यान से स्कैन करें।
  • आवेदन फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी कॉलम को ध्यान से प्रीव्यू करें और चेक करें।
  • फाइनल सबमिट किए गए फॉर्म का प्रिंटआउट लें।

यह भी पढ़े:- HKRN New Registration Notification Out : HKRN ने जारी की अपने पंजीकरण की आधिकारिक सुचना ,