Business News : डॉलर के मुकाबले मजबूत हुई भारतीय मुद्रा

मंगलवार को रुपए की कीमत 122 पैसे प्रति डॉलर बढ़ी

Business News (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारत और अमेरिका के बीच होने जा रहा व्यापार समझौता और अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए टैरिफ में कटौती करने के ऐलान के बाद भारतीय मुद्रा में जबरदस्त तेजी आई। मंगलवार को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 122 पैसे या 1.33 प्रतिशत की बढ़त दर्ज करते हुए 90.27 (अस्थायी) पर बंद हुआ और यह एशियाई मुद्राओं में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनकर उभरा।

दरअसल भारतीय रुपया में यह बढ़त उस समय आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर हुई बातचीत के बाद कहा कि भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं। इसके तहत वाशिंगटन भारतीय वस्तुओं पर पारस्परिक शुल्क को मौजूदा 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा।

शेयर बाजार में भी छाई तेजी

पिछले करीब तीन सप्ताह से शेयर बाजार में छाई मायूसी पूरी तरह से दूर हो चुकी है। भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते के ऐलान और अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए टैरिफ को कम करने के साथ ही शेयर बाजार में बहार छा गई है। पिछले दो दिन में ही शेयर बाजार अच्छी बढ़त हासिल कर चुका है। जानकारों का कहना है कि यह बढ़त आने वाले लंबे समय तक बनी रहेगी। क्योंकि बाजार पर अमेरिकी टैरिफ से बना दबाव अब समाप्त हो चुका है। इसके साथ ही विदेशी निवेशकों के दोबारा भारतीय शेयर बाजार में उच्च स्तर पर निवेश करने की भी उम्मीद है। जिसके चलते कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में भी शेयर बाजार में रौनक बरकरार रहेगी।

सोने और चांदी में बड़ा उछाल

राजधानी दिल्ली में मंगलावर को चांदी की कीमत 24,000 यानी 9.23 प्रतिशत बढ़कर 2,84,000 प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) पहुंच गई। सोमवार को चांदी 2,60,000 प्रति किलो पर बंद हुई थी। इससे पहले तीन कारोबारी सत्रों में चांदी की कीमतों में कुल 1,44,500 यानी करीब 36 प्रतिशत की भारी गिरावट आई थी। 29 जनवरी को चांदी 4,04,500 प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची थी। वहीं सोने में भी रिकवरी देखने को मिली।

99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 5,000 या 3.3 प्रतिशत चढ़कर 1,57,700 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। सोमवार को यह 1,52,700 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। हालांकि, रिकॉर्ड स्तर से अब भी सोना नीचे है। 29 जनवरी को सोना 1,83,000 प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा था, जहां से अब तक इसमें करीब 30,300 यानी लगभग 17 प्रतिशत की गिरावट आ चुकी है।