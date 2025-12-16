Rupee continues to fall : डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा अपने निम्नतम स्तर पर पहुंची

सोमवार को डॉलर के मुकाबल 90.75 रुपए पर पहुंचा रुपया

Rupee continues to fall (आज समाज), बिजनेस डेस्क : अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा रुपया में लगातार गिरावट आ रही है। सोमवार को सप्ताह के पहले कारोबारी दिन ही एक बार फिर से रुपया गोता लगा गया। डॉलर के मुकाबले यह 26 पैसे टूटकर इंट्रा-डे कारोबार में 90.75 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। वहीं आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय मुद्रा में चल रही यह गिरावट आने वाले समय में भी जारी रह सकती है।

जानकारों के अनुसार भारतीय मुद्रा में गिरावट का सबसे बड़ा कारण भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते में हो रही देरी भी मुख्य कारण है। इसमें में हो रही देरी से निवेशकों की धारणा कमजोर हुई है, जिसका सीधा असर रुपये पर पड़ा। इसके अलावा, बाजार में व्याप्त जोखिम से बचने की भावना, आयातकों से अमेरिकी डॉलर की मजबूत मांग के कारण रुपये पर और दबाव पड़ा।

शुक्रवार को इतना टूटा था रुपया

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में, रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.53 पर खुला, फिर कमजोर हुआ और रिकॉर्ड आंतरिक-दिन के निचले स्तर 90.75 पर आ गया, जो पिछले बंद भाव से 26 पैसे की गिरावट दर्ज करता है। शुक्रवार को रुपया अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 17 पैसे फिसलकर अब तक के सबसे निचले स्तर 90.49 पर बंद हुआ।

रुपए की गिरावट से सोने में तेजी

भारतीय सर्राफा बाजार में जहां बीते सप्ताह के अंतिम तीन दिन चांदी की कीमतों में तेजी के नाम रहे तो वहीं इस सप्ताह का पहला कारोबारी दिन सोने की कीमतों के नाम रहा। सोमवार को सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया और यह चार हजार की तेजी के साथ दिल्ली सर्राफा बाजार में 1,37,600 रुपए प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले, 17 अक्तूबर को सोने की कीमतों में 3,200 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी और यह 10 ग्राम के लिए उच्चतम स्तर 1,34,800 रुपए पर पहुंच गई थी। शुक्रवार को 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाली इस कीमती धातु के 10 ग्राम का भाव 1,33,600 रुपए था। दूसरी ओर, चांदी की कीमतें 1,99,500 रुपए (सभी करों सहित) पर स्थिर रहीं।

इस साल इतना आया सोने-चांदी की कीमतों में उछाल

चालू कैलेंडर वर्ष के दौरान, सोने की कीमतों में 31 दिसंबर, 2024 को 78,950 रुपए प्रति 10 ग्राम की तुलना में 58,650 रुपये या 74.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं इस साल अब तक चांदी की कीमतों में 1,09,800 रुपए या 122.41 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है, जबकि 31 दिसंबर, 2024 को यह 89,700 रुपए प्रति किलोग्राम थी। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, हाजिर सोने की कीमत में लगातार पांचवें सत्र में तेजी आई और यह 49.83 अमेरिकी डॉलर या 1.16 प्रतिशत बढ़कर 4,350.06 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस हो गई।

