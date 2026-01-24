Rupee continues to Fall : 92 रुपए प्रति डॉलर के नजदीक पहुंची भारतीय मुद्रा

Harpreet Singh
रुपए की कमजोरी से कारोबारियों विशेषक आयातकों में घबराहट

Rupee continues to Fall (आज समाज), बिजनेस डेस्क : एक तरफ जहां देश की अर्थव्यवस्था विपरीत परिस्थितियों में तेजी से विकास पथ पर अग्रसर है। वहीं भारतीय मुद्रा यानि रुपया की गिरती कीमत से सभी चिंतित हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है। यह अभी तक के अपने सबसे निचले स्तर 91.93 रुपए प्रति डॉलर है और यदि किसी तरह की स्पोर्ट न मिली तो यह 92 रुपए का स्तर भी तोड़ सकता है। रुपये की इस गिरती कीमत से भारतीय आयातक चिंतित हैं। यह गिरावट भारतीय मुद्रा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और चिंताजनक पड़ाव है।

आरबीआई के लिए खतरे की घंटी

91.93 का यह स्तर मनोवैज्ञानिक और तकनीकी रूप से बेहद अहम है। मुद्रा की यह ‘रिकॉर्ड गिरावट’ न केवल आयात को महंगा करेगी, बल्कि चालू खाता घाटे और महंगाई पर भी सीधा असर डाल सकती है। 91.93 के स्तर पर रुपये का बंद होना नीति निमार्ताओं और केंद्रीय बैंक के लिए खतरे की घंटी है। बाजार अब इस बात पर नजर रखेगा कि क्या यह गिरावट जारी रहती है या इसमें कोई सुधार देखने को मिलता है।

देश के मुद्रा भंडार ने मनोवैज्ञानिक स्तर पार कर लिया

देश के मुद्रा भंडार ने भी 700 बिलियन डॉलर का मनोवैज्ञानिक स्तर पार कर लिया है। आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों की बात करें तो यह स्पष्ट होता है कि 16 जनवरी को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में 14.167 बिलियन डॉलर की भारी छलांग दर्ज की गई, जिससे कुल भंडार बढ़कर 701.36 बिलियन डॉलर हो गया है। यह उछाल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वैश्विक अनिश्चितता और मुद्रा बाजार में चल रही उथल-पुथल के बीच आया है। इससे ठीक पिछले सप्ताह में, समग्र भंडार में 392 मिलियन डॉलर की मामूली वृद्धि हुई थी, जिससे कुल आंकड़ा 687.193 बिलियन डॉलर रहा था।

शेयर बाजार की निराशाजनक साप्ताहिक क्लोजिंग

हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को भारतीय बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। बेंचमार्क सूचकांक और निफ्टी में करीब एक प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 769.67 अंक या 0.94 प्रतिशत गिरकर 81,537.70 पर बंद हुआ। दिन के दौरान, सूचकांक 835.55 अंक या 1.01 प्रतिशत गिरकर 81,471.82 के अंतरादिवसीय निचले स्तर पर पहुंच गया। 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 241.25 अंक या 0.95 प्रतिशत गिरकर 25,048.65 पर बंद हुआ। इंट्राडे सत्र में यह 264.6 अंक या 1.04 प्रतिशत गिरकर 25,025.30 के निचले स्तर पर पहुंच गया था।

