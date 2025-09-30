The inauguration was performed by Soombir Ghasoula : स्टोन क्रेशर एसोसिएशन अध्यक्ष सोमबीर घसौला ने उद्घाटन किया

हड़ौदा नेत्र जांच शिविर में उमड़े नेत्र रोगी, 54 को आप्रेशन के लिए चुना

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क) बाढड़ा। गांव हड़ौदा कलां में आयोजित नि: शुल्क नेत्र जांच शिविर में क्षेत्र के सात सौ नेत्र रोगियों ने पहुंच कर वरिष्ठ नेत्र चिकित्सकों द्वारा परामर्श व अपनी आंखों की जांच करवाई तथा दवाएं व चश्मा प्राप्त किए। इस दौरान 54 बुजुर्गो को गुरुग्राम अस्पताल से आप्रेशन के लिए चुना गया। शिविर का शुभारंभ हरियाणा माईनिंग एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष सोमबीर सिंह घसौला ने कर बुजर्गो से आशीर्वाद लिया।नेत्र चिकित्सा शिविर का शुभारंभ करते हुए हरियाणा माईनिंग एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष सोमबीर सिंह घसौला ने कहा प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में परोपकार की भावना को जरुर अपनाना चाहिए। हर व्यक्ति को धन का संचय करने की बजाए नेकी पर खर्च करना चाहिए ताकि आने वाली पीढीयां याद रखें।

ग्रामीण क्षेत्र में आमजन नेत्र रोगों से ज्यादा प्रभावित होता है इसीलिए उन्होंने एक कमेटी का गठन कर गांव गांव स्तर पर मुफ्त शिविर लगाने का फैसला किया

आंखे हैं तो ही हम इस संसार की सुंदरता व खुद अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आमजन नेत्र रोगों से ज्यादा प्रभावित होता है इसीलिए उन्होंने एक कमेटी का गठन कर गांव गांव स्तर पर मुफ्त शिविर लगाने का फैसला किया है और अब तक हजारों लोगों को इसका लाभ मिला है। नेत्र शिविर में प्रत्येक व्यक्ति की आंखों की अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच करवा कर साफ सुथरा रखने, आंखों में डालने के लिए मुफ्त दवाएं, चश्मा इत्यादि उपलब्ध करवाया जा रहा है और आंखों में ज्यादा कमजोरी या किसी तरह की बिमारी पाए जाने पर उनका गुरुग्राम अस्पताल के देश भर के वरिष्ठ नेत्र चिकित्सकों की टीम द्वारा मुफ्त आप्रेशन करवाया जाता है।

आज के शिविर के आयोजन पर सरपंच जगदेव सिंह ने मुख्यातिथि सोमबीर सिंह घसौला का पगड़ी पहनाकर अभिनंदन किया तथा उनके जनहित के क्षेत्र में संचालित प्रयासों के लिए सराहना की। कार्यक्रम में क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। पंचायत समिति चेयरमैन प्रतिनिधि आनंद डालावास, सरपंच सुनील हड़ौदी, सोमेश जेवली, सरपंच जगदेव सिंह, सरंपच रमेश कमांडो, किसान नेता राजकुमार हड़ौदी, कर्मबीर कारीदास, किसान नेता सुनील नंबरदार, रामकुमार मंदौला, भेपून्द्र रानीला, नवीन बादल, दिनेश सतनाली, संदीप ठेकेदार, परमवीर घसौला इत्यादि मौजूद रहे।

