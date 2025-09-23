The News GST Rate : जीएसटी की संशोधित स्लैब लागू होने से बाजारों में उत्सव का माहौल : लक्ष्मण यादव

By
Sandeep Singh
-
0
51
The implementation of the revised GST slabs has created a festive atmosphere in the markets Lakshman Yadav
जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते विधायक लक्ष्मण यादव।

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) की संशोधित स्लैब लागू होने के उपरांत क्षेत्र के बाजारों में उत्सव का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की जनता को दिवाली के मौके पर दिए गए उपहार का प्रत्येक वर्ग को सीधा लाभ मिलना शुरु हो गया है।
विधायक लक्ष्मण सिंह यादव जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना पोपली समेत अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे।

अपने संबोधन में विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा कि जीएसटी देश की आर्थिक व्यवस्था को सरल और सशक्त बनाने वाला ऐतिहासिक कदम है। जिससे व्यापार में पारदर्शिता आई है और टैक्स सिस्टम को सुगम बनाया गया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए जीएसटी को लागू किया, जिसका लाभ आज आम जनता और व्यापारियों तक पहुँच रहा है।

जिला अध्यक्ष वंदना पोपली ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियाँ हमेशा देश और समाज के उत्थान के लिए समर्पित रही हैं। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे जीएसटी और सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुँचाएं।
इस मौके पर जिला महामंत्री कुलदीप चौहान, कोषाध्यक्ष गौरव शर्मा, मीडिया प्रभारी जतिन अरनेजा, जिला सचिव दिनेश टिट, नेहा शर्मा, अमित यादव, सिंहराम महालवत, सत्यपाल धूपिया आदि मौजूद रहे।

यह भी पढ़े:- The new GST system : प्रधानमंत्री ने नई जीएसटी व्यवस्था लागू कर दी है बड़ी सौगात