Hisar News : पति ने की पत्नी ही हत्या, खुद परिवार और 112 को दी सूचना, पुलिस के पहुंचने से पहले ही हो गया फरार

Hisar News, (आज समाज), हिसार: हरियाणा के हिसार जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या की वजह आपसी झगड़ा बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी वारदात को अंजाम देते ही मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल के शव गृह में रखवाया। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

पति ने अपनी पत्नी मोनिका की गला दबाकर हत्या कर दी

जानकारी मुताबिक हिसार जिले के गांव डोभी में मांगेराम और उसकी पत्नी मोनिका (23) के बीच काफी समय से वैवाहिक कलह चल रही थी। दोनों के बीच अकसर लड़ाई झगड़ा रहता था। पति-पत्नी के इस आपसी झगड़े ने उस वक्त खौफनाक रूप ले लिया जब पति ने अपनी पत्नी मोनिका की गला दबाकर हत्या कर दी। दोनों का एक दो साल का बेटा भी है। बताया जा रहा है कि मांगेराम ने वारदात को अंजाम दिया कोई और नहीं था। मांगेराम के माता-पिता एक सप्ताह से राजस्थान में किसी रिश्तेदारी में शादी समारोह में गए हुए थे।

112 नंबर पर पुलिस को भी खुद ही फोर कर सूचना दी

मांगेराम ने शुक्रवार सुबह पत्नी से किसी बात पर झगड़ा शुरू किया और गुस्से में आकर उसका गला दबा दिया। जब तक पड़ोसी कुछ समझ पाते तब तक मोनिका की मौत हो चुकी थी। वहीँ मांगेराम ने इस वारदात को अंजाम देने के बाद खुद ही फ़ोन कर अपने माता-पिता और ससुराल वालों को उक्त घटना के बारे में बताया और 112 नंबर पर पुलिस को भी खुद ही फोर कर सूचना दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी मांगेराम मौके से फरार हो चुका था। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और आरोपी मांगेराम की तलाश में जुटी हुई है।

