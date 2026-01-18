The 50 में भोजपुरी सिनेमा का हॉट कपल मचाएगा रोमांस, TRP होगी छप्परफाड़

The 50: दिव्या अग्रवाल ‘द 50’ में: फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान, जिन्होंने कई बार बिग बॉस को सफलतापूर्वक होस्ट किया है, अब रियलिटी टीवी पर वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं – इस बार अपने खुद के ग्रैंड शो के साथ। जल्द ही JioHotstar पर स्ट्रीम होने वाले, बहुचर्चित रियलिटी शो ‘द 50’ में 50 सेलिब्रिटी एक हाई-वोल्टेज गेम फॉर्मेट में मुकाबला करते नज़र आएंगे।

जैसे-जैसे प्रीमियर की तारीख करीब आ रही है, मेकर्स धीरे-धीरे कंटेस्टेंट्स के नाम बता रहे हैं, जिससे फैंस उत्साहित हैं। ‘द 50’ के घर की झलक दिखाने के बाद, अब एक और पावर-पैक्ड सेलिब्रिटी कपल के कन्फर्म होने से एक्साइटमेंट दोगुनी हो गई है।

मोनालिसा और विक्रांत सिंह राजपूत ‘द 50’ के लिए कन्फर्म

ताज़ा खबरों के अनुसार, भोजपुरी सुपरस्टार मोनालिसा और उनके पति विक्रांत सिंह राजपूत ‘द 50’ में एंट्री करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यह कपल अपनी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग और सिज़लिंग केमिस्ट्री के लिए जाना जाता है, और खबरों के मुताबिक मेकर्स ने उनसे संपर्क किया था – और उन्होंने एक साथ हां कर दिया है।

इस कन्फर्मेशन से उनके फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई है। अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और रियल-लाइफ रोमांस के लिए जाने जाने वाले मोनालिसा और विक्रांत की एंट्री से शो में ड्रामा, रोमांस और ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट वैल्यू जुड़ने की उम्मीद है।

फैंस इस वापसी का इंतज़ार कर रहे थे

हाल ही में, दिव्या अग्रवाल, करण पटेल और फैसल शेख (मिस्टर फैजू) जैसे नामों को भी कंटेस्टेंट के तौर पर कन्फर्म किया गया था। मोनालिसा और विक्रांत के इस लिस्ट में शामिल होने से, ‘द 50’ TRP का चुंबक बनने वाला है।

यह ध्यान देने वाली बात है कि फैंस ने काफी समय से मोनालिसा और विक्रांत को एक साथ स्क्रीन पर नहीं देखा है। बिग बॉस के दौरान उनकी मौजूदगी ने पहले भी काफी ध्यान खींचा था, और दर्शक एक बार फिर उनकी केमिस्ट्री देखने के लिए उत्सुक हैं – इस बार एक बिल्कुल नए रियलिटी फॉर्मेट में।

‘द 50’ से जुड़े और भी सेलिब्रिटी नाम

मोनालिसा और विक्रांत के अलावा, कई और बड़े नामों के भी शो में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, राघव चड्ढा, अरबाज पटेल, आशीष भाटिया, युजवेंद्र चहल, शूरा खान, निक्की तंबोली, उर्फी जावेद, श्रेया कालरा, सीमा खान, दिग्विजय राठी, नतालिया जानोस्ज़ेक, जस्टिन डी’क्रूज़, शहबाज बदेशा, अनुष्का सेन, रिदा थराना, करण कुंद्रा, धनश्री, सूफी मोतीवाला और पायल धारे जैसे सेलिब्रिटी भी ‘द 50’ में धमाल मचा सकते हैं।

हालांकि, अभी तक ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आया है, और सस्पेंस अभी भी फैंस को अंदाज़ा लगाने पर मजबूर कर रहा है। एक बात तो पक्की है – ‘द 50’ एक ब्लॉकबस्टर रियलिटी शो बनने की तैयारी में है, जो ग्लैमर, ड्रामा, रोमांस और रिकॉर्ड तोड़ TRP से भरपूर होगा।

