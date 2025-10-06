Punjab Breaking News : श्री आनंदपुर साहिब के पवित्र शहर ने हमेशा इतिहास रचा : मान

मुख्यमंत्री ने श्री आनंदपुर साहिब में विरासती मार्ग का नींव पत्थर रखा, तख्त श्री केसगढ़ साहिब जाने वाले रास्ते पर 25 करोड़ रुपए की लागत से 580 मीटर मार्ग बनाया जाएगा

Punjab Breaking News (आज समाज), श्री आनंदपुर साहिब : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि श्री आनंदपुर साहिब के पवित्र शहर ने हमेशा इतिहास रचा है क्योंकि इस धरती ने न केवल पंजाब और सिखों के इतिहास को नया रूप दिया है, बल्कि भारत के इतिहास को भी बड़ा मोड़ दिया है।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसी ऐतिहासिक धरती पर दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में बैसाखी वाले दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। सीएम पवित्र शहर श्री आनंदपुर साहिब में 18 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे विरासती मार्ग का नींव पत्थर रखने के दौरान कार्यक्रम में बोल रहे थे। मान ने कहा कि वे भाग्यशाली हैं कि वाहेगुरु ने उन्हें इस सेवा का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्रदान किया है।

आज भी यहां से मिलती है आध्यात्मिक और मानसिक ताकत

मुख्य मंत्री ने कहा कि आज भी पंजाबी इस पवित्र स्थान से आध्यात्मिक और मानसिक तौर पर ताकत प्राप्त करते हैं और जुल्म, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ‘हिंद की चादर’ नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस को मना रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार इस पवित्र धरती को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जिसके कारण तख्त श्री केसगढ़ साहिब जाने वाले रास्ते को सफेद संगमरमर की वर्तनी से विरासती रास्ते के रूप में विकसित किया जा रहा है।

31 मार्च 2026 तक पूरा हो जाएगा प्रोजेक्ट

मुख्य मंत्री ने कहा कि यह प्रोजेक्ट 25 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा और 31 मार्च, 2026 तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह प्रयास श्री आनंदपुर साहिब को पर्यटन, खासकर धार्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने में और भी बड़ी भूमिका निभाएगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि श्रद्धालुओं और सैलानियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रवेश द्वार पर एक बड़ा और आकर्षक मुख्य गेट बनाया जाएगा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस और तरुणप्रीत सिंह सौंद, सलाहकार पर्यटन और सांस्कृतिक मामले दीपक बाली और अन्य भी मौजूद थे।