Nakul Mehta: वो हीरो, जिसे ज्यादा सुंदर होने की वजह से फिल्मों से निकाला गया

एक्टर नकुल मेहता ने सुनाया दर्द भरा किस्सा

Nakul Mehta, (आज समाज), मुंबई: इश्कबाज से लेकर प्यार का दर्द है मीठा-मीठा प्यारा प्यारा टीवी सीरियल से लेकर वेब सीरीज में काम करके एक्टर नकुल मेहता ने छोटे पर्दे की दुनिया में बड़ी जगह बनाई। वो अपने इन हिट शोज से घर-घर में मशहूर हुए। इसी के साथ टीवी सीरियल के साथ ही वो हाल-ए-दिल, अभिमानी समेत कई फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में नकुल ने फिल्मों में काम करने को लेकर बात की। उन्होंने एक अजीब रिजेक्शन का किस्सा सुनाया।

रिजेक्शन की कहानी बताई

नकुल मेहता को हाल ही में स्पेस जेन-चंद्रयान में देखा गया है, लोगों ने इस सीरीज को काफी पसंद किया है। साथ ही नकुल के किरदारों की भी तारीफ की है। एक्टर ने हाल ही में फिल्मों में काम करने को लेकर बात की है। इस दौरान उन्होंने रिजेक्शन की कहानी बताई है। उन्होंने बताया कि कैसे एक बार एक डायरेक्टर ने उन्हें ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि वो बहुत ज्यादा गुड लुकिंग हैं। ये वजह उन्हें काफी अटपटी लगी थी।

फाइनल हो गया था सब कुछ

नुकल ने इंटरव्यू में किस्सा सुनाते हुए बताया कि उन्हें एक बड़ी हिंदी फिल्म आॅफर हुई थी। उन्हें फिल्म का हिस्सा बनना था, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई। इसी के बाद नकुल ने इस बात का भी खुलासा किया कि आखिर बात आगे क्यों नहीं बढ़ पाई। उन्होंने कहा, मेरे साथ सबसे अजीब चीज हुई थी। एक समय के बेहद फेमस फिल्ममेकर थे, उनके साथ मैं एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म के सीक्वल में काम करने वाला था। सब कुछ फाइनल हो चुका था, फोटोशूट हो गया था, डेट्स भी फाइनल थीं।

अजीब बहाना दे कर किया मना

एक्टर ने आगे बताया कि मैं एक एक्टिंग वर्कशॉप में था, तभी उनका फोन आया और उन्होंने कहा, मैं इस बारे में सोच रहा था। मुझे लगता है कि तुम इस रोल के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छे दिखते हो। मैंने बस कहा, ठीक है। मुझे राजस्थान के एक राजकुमार का किरदार निभाना था। लेकिन मैं लगातार सोचता रहा कि मेरे लुक का उस किरदार से क्या लेना-देना है, जिसे मुझे निभाना था। फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद उनके पास कोई बेहतर बहाना नहीं था। मुझे समझ ही नहीं आया कि इसका क्या मतलब निकालूं। मैं सोच रहा था, ये क्या कह रहे हैं।