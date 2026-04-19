Weather Update Today : गर्मी दिखाने लगी तेवर, तपने लगा समूचा देश

By
Harpreet Singh
-
0
94
Weather Update Today : गर्मी दिखाने लगी तेवर, तपने लगा समूचा देश
Weather Update Today : गर्मी दिखाने लगी तेवर, तपने लगा समूचा देश

पहाड़ों से लेकर मैदानों तक तापमान में तेजी से आया उछाल, पारा 45 डिग्री पार

Weather Update Today (आज समाज), नई दिल्ली : अप्रैल जैसे-जैसे बीत रहा है वैसे-वैसे ही गर्मी भी अपने तेवर दिखाने लगी है। हालांकि 15 अप्रैल तक देश में गर्मी से कुछ राहत थी। लगातार आ रहे पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम ठंडा बना हुआ था। लेकिन जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हुआ। गर्मी तेजी से बढ़ने लगी है। पारा हर रोज ऊपर की तरफ जा रहा है।

हालात यह हैं कि पहाड़ों से लेकर मैदानों तक तापमान में तेजी देखी गई। कई राज्यों के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान 40-44 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश के बांदा में यह 45.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पश्चिम से लेकर पूर्व, मध्य और दक्षिण भारत को तपती गर्मी से राहत मिलने की संभावना भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में इन राज्यों में आसमान से आग बरसने और लू चलने के आसार हैं। हालांकि, जम्मू-कश्मीर से लेकर पूर्वी हिमालयी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश तक 12 राज्यों में अगले दो दिनों के दौरान गरज और चमक के साथ बारिश होने की संभावना है ।

आईएमडी ने यह संभावना जताई

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, विदर्भ के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 40-44 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर भी यही स्थिति है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उत्तरपूर्वी भारत को छोड़कर देश के शेष हिस्सों में अधिकतम तापमान 36-40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। सबसे अधिक तापमान बांदा में 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गयाा। विभाग के अनुसार, इस सप्ताह भारत के पूर्वी तट पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी व पश्चिमी राजस्थान, ओडिशा, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और विदर्भ के अलग-अलग क्षेत्रों में 21 अप्रैल तक लू चलने की पूरी संभावना है।

दिल्ली में पारा जल्द होगा 42 पार

दिल्ली में शुक्रवार को हुई बारिश ने चढ़ते तापमान पर ब्रेक लगा दिया था। वहीं, शनिवार को फिर सूर्यदेव ने अपने तेवर दिखाए। दिनभर तेज धूप के चलते लोगों को गर्मी का अहसास हुआ। इस दौरान अधिकतम तापमान 39.5 और न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री दर्ज हुआ। हालांकि, फरवरी और मार्च में दिन का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के पास जरूर पहुंचा था।

मौसम विभाग के पूवार्नुमान के अनुसार, 19 से 24 अप्रैल के बीच तापमान में लगातार गर्मी बनी रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान लगभग 38 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 20 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। शुरूआती दिनों यानी 19 से 21 अप्रैल तक आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि हवा मुख्य रूप से उत्तर-पश्चिम दिशा से हल्की से मध्यम गति में चलेगी। इसके बाद 22 से 24 अप्रैल तक मौसम अधिकतर साफ रहने का अनुमान है।