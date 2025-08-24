Gurugram Murder: दिल्ली से गुरुग्राम में गर्लफेंड से मिलने आए युवक का सिर पेड़ पर लटका मिला

धड़ बंट चुकी थी टुकड़ों में, हाथ पैर भी हो चुके थे अलग

Gurugram Murder, (आज समाज), गुरुग्राम: दिल्ली से हरियाणा के गुरुग्राम में गर्लफेंड से मिलने आए एक युवक का सिर फंदे पर लटका मिला। युवक का धड़ भी पास में पड़ा हुआ था, जोकि टुकड़ों में बंटा हुआ था। सिर लड़की की चुन्नी से फंदे पर लटका था। युवक 3 अगस्त से लापता था। परिजनों से युवक की काफी तलाश की, लेकिन युवक का कोई सुराग नहीं लगा। जब लड़की से पूछा गया तो उसने वहीं लोकेशन शेयर की जहां पर वह युवक से मिली थी।

जब परिजन वहां पहुंचे तो खुशबू चौक के पास एक सुनसान जगह युवक का केवल सिर की फंदे पर लटका था। धड़ कुछ दूरी पर पड़ा था। हाथ-पैर अलग हो चुके थे। युवक के परिजनों का कहना है कि यह हत्या है। युवक को मारकर पेड़ पर लटकाया गया। वहीं पुलिस ने इस मामले में सुसाइड की कार्रवाई की है। जांच अधिकारी का कहना है कि पेड़ पर फांसी लगाने के बाद युवक के धड़ को जंगली जानवर नोच गए, जिससे धड़ टूटकर नीचे गिर गया।

बिहार के कटिहार का रहने वाला था राकेश

मृतक राकेश मंडल मूलरूप से बिहार के कटिहार जिले के गांव किशनपुर का रहने वाला था। राकेश दिल्ली में रहता था। वह गुरुग्राम में एक एक निर्माण स्थल पर राजमिस्त्री का काम करने आया था। डीएलएफ फेज-1 थाने के प्रभारी एसएचओ राजेश बागड़ी ने बताया कि युवक 3 अगस्त से लापता था। उसके मामा के लड़के संजय ने बताया है कि राकेश की आखिरी लोकेशन 21 अगस्त को एक लड़की ने उसके पास थी। उसके बाद परिजन थाने गए और राकेश की तलाश शुरू की।

3 अगस्त को लड़की से मिलने गुरुग्राम आया था राकेश

मृतक राकेश के मामा के लड़के संजय ने बताया है कि वह बिहार से 1 अगस्त को दिल्ली आया था। इसके बाद 3 अगस्त को वह एक लड़की से मिलने जाने की कहकर गुरुग्राम के लिए निकला। उसने लड़की को अपनी लोकेशन शेयर की थी। इसके बाद से वह लापता था। इसके बाद राकेश की फेसबुक और इंस्टाग्राम आई से मैसेज आता रहे।

लड़की द्वारा शेयर की गई लोकेशन पर मिला शव

संजय ने बताया कि जब कई दिन तक राकेश घर नहीं आया तो उसकी तलाश शुरू की गई, लेकिन वह मिला नहीं। इसके बाद उस लड़की से पूछा गया तो 21 अगस्त को उसने राकेश की वही लोकेशन शेयर की, जो उसे राकेश ने भेजी थी। जब उस जगह पर जाकर देखा गया तो रोड से करीब सौ मीटर अंदर राकेश का सिर और धड़ मिला।

पुलिस से नहीं मिली मदद

मृतक के परिजन बताते हैं कि लड़की से लोकेशन मिलने के बाद वह डीएलएफ-1 थाने गए थे, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद दिल्ली के शादीपुर थाने में पहुंचे, तो वहां भी किसी ने कार्रवाई नहीं की। वहीं पर पुलिस के एक बड़े अधिकारी से पूछा तो उन्होंने सलाह दी कि जो लोकेशन मिली है, वहां जाकर देख लो। अगर कुछ मिले तो पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल कर लेना।

फेसबुक आईडी का नाम बदलकर अब भी चला रहा कोई

संजय का कहना है कि राकेश की आईडी से लापता होने के बाद लगातार मैसेज आते रहे। इसके बाद 23 अगस्त को उसकी फेसबुक आईडी का नाम बदलकर बिक्की कुमार कर दिया गया है। संजय का आरोप है कि राकेश की आईडी को अब भी कोई चला रहा है। उसका ही हत्या में हाथ हो सकता है।

पूछताछ में लड़की ने कबूली रिलेशनशिप की मांग

पहले लड़की ने राकेश के साथ कोई भी कांटेक्ट होने से मना किया था, लेकिन जब उसे राकेश के साथ उसके फोटो दिखाए गए तो लड़की ने पुलिस के सामने बता दिया कि वह 5 साल से राकेश के साथ रिलेशन में थी। 3 अगस्त को राकेश उससे मिलकर भी गया था।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने पर की जाएगी हत्या की कार्रवाई

वहीं, एसएचओ राजेश बागड़ी ने कहा है कि शुक्रवार को राकेश का शव मिलने के बाद शनिवार को उसका पोस्टमॉर्टम करवा दिया गया है। अब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है। अगर रिपोर्ट में मामला संदिग्ध लगता है तो हत्या की कार्रवाई की जाएगी।