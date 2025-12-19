The Gurgaon Business Association organized a camp : गुडग़ांव व्यापार मंडल की ओर से शिविर में 50 यूनिट रक्तदान, 200 मरीजों की जांच

The Gurgaon Business Association organized a camp where 50 units of blood were donated and 200 patients were examined.
गुरुग्राम के सदर बाजार स्थित संकट मोचन धाम मंदिर में गुडग़ांव व्यापार मंडल की ओर से लगाए गए रक्तदान एवं स्वास्थ्य जांच शिविर में जांच कराने पहुंचे मरीज।
  • संकट मोचन धाम मंदिर परिसर सदर बाजार में लगाया गया शिविर
  • गुडग़ांव व्यापार मंडल की ओर से दवाइयां निशुल्क दी गई

Gurugram News(आज समाज नेटवर्क )गुरुग्राम। यहां सदर बाजार स्थित संकट मोचन धाम मंदिर परिसर में शुक्रवार को गुडग़ांव व्यापार मंडल की ओर से रक्तदान व स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। शिविर में लायंस क्लब गुडग़ांव ने रक्त संग्रहित किया। पारस अस्पताल की ओर से स्वास्थ्य जांच की गई। जैन डायगनोस्टिक की टीम ने जांच की सेंवाएं दीं। शिविर को सुचारू रूप से संचालित कराने में नरेश बंसल, विक्की बंसल, राजू, दिनेश गुप्ता कई सहयोगियों ने सेवाएं दीं।

लोगों ने उत्साह के साथ रक्तदान किया

गुडग़ांव व्यापार मंडल के प्रधान रोशन लाल मंगला ने बताया कि शिविर सुबह से ही शुरू हो गया था। बाजार में शिविर लगा होने के दौरान यहां राह चलते लोगों ने भी अपनी स्वास्थ्य जांच कराई और आसपास रहने वाले लोग भी शिविर में पहुंचे। लोगों ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। इस दौरान 50 यूनिट रक्तदान हुआ और 200 लोगों ने स्वास्थ्य जांच कराई। स्वास्थ्य जांच के बाद गुडग़ांव व्यापार मंडल की ओर से निशुल्क दवाइयां दी गई।

सभी रक्तदाताओं को रक्तदान के बाद सम्मानित किया गया। रोशन लाल मंगला ने कहा कि गुडग़ांव व्यापार मंडल अपनी सामाजिक भूमिका और दायित्वों की पूर्ति करने के लिए भी सदा आगे रहता है। मंडल ने समय-समय पर जनसेवा के कार्यों को करते हुए समाज के लोगों को लाभ दिया है। यह संगठन सिर्फ व्यापारियों के लिए ही नहीं है बल्कि जनसेवा के लिए भी है। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल से जुड़े सभी सदस्य समाजसेवा में सदैव अग्रणी रहते हैं। व्यापारियों के हितों की बात हो या समाज के हित की बात हो, व्यापार मंडल ने हमेशा एकता दिखाते हुए काम किया है।

