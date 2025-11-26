Yamunanagar News: यमुनानगर में हेलीकॉप्टर से दुल्हन लेकर लौटा दूल्हा, देखने वालों की लगी भीड़

हेलीकॉप्टर के हैलीपैड पर उतरते ही तालियों से गूंज उठा पूरा इलाका

Yamunanagar News, (आज समाज), यमुनानगर: हरियाणा के यमुनानगर में एक दुल्हा अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर में लेकर गांव पहुंचा। हेलीकॉप्टर के गांव में उतरते ही देखने वालों की भीड़ लग गई। ग्रामीणों ने तालियां बजाकर दूल्हा-दुल्हन का स्वागत किया। ग्रामीण इस खूबसूरत पल को कैमरे में कैद करने लगे। ग्रामीणों ने कहा कि यह पहला ऐसा मौका है जब कोई दूल्हा अपनी दुल्हन को हैलिकॉप्टर में लेकर गांव पहुंचा है। सुरक्षा के तौर पर पुलिस के जवान भी हैलिकॉप्टर के आसपास मौजूद रहे।

दरअसल यमुनानगर के गांव टापू कमालपुर के दिलीप सिंह राणा के पुत्र पृथ्वी सिंह राणा की शादी सहारनपुर के गांव गंगाली छुट मलपुर की नैना से तय हुई थी। दुल्हे पृथ्वी सिंह राणा ने अपनी दुल्हन को लाने के लिए न घोड़ी-रथ चुना और न ही लग्जरी कार, बल्कि सीधे हेलीकॉप्टर बुक कर लिया। गत दिवस जैसे ही गांव के पास बने हेलीपैड पर उतरा, तालियों की गूंज से पूरा इलाका गूंज उठा।

किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं पृथ्वी सिंह

पृथ्वी सिंह किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं और यमुनानगर की प्रसिद्ध लक्कड़ मंडी में आढ़त का काम करते हैं। उनके पिता दिलीप सिंह राणा और ताऊजी दोनों ही पहले यमुनानगर लक्कड़ मंडी के प्रधान रह चुके हैं।

आने वाली पीढ़ियों को सुनाई जाएगी आसमान से आई दुल्हन की कहानी

ग्रामीणों ने बताया कि गांव के इतिहास में यह पहला मौका है, जब किसी दुल्हन का स्वागत हेलीकॉप्टर से हुआ हो। बच्चे तो बार-बार चिल्ला रहे थे, दुल्हन हेलीकॉप्टर में आई दुल्हन हेलिकॉप्टर में आई। टापू कमालपुर के लोगों का कहना है कि यह शादी गांव के लिए गर्व की बात है और आने वाली कई पीढ़ियां तक आसमान से आई दुल्हन की कहानी सुनाई जाती रहेगी।