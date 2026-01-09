The Great indian Kapil Show Promo: जब स्टेज पर नाचे सिद्धू पाजी… ‘लॉलीपॉप’ पर मचा बवाल, निरहुआ ने किया बड़ा खुलासा

The Great indian Kapil Show Promo: प्रियंका चोपड़ा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम और अनन्या पांडे और कार्तिक आर्यन के साथ मज़ेदार बातचीत वाले पावर-पैक्ड एपिसोड के बाद, द ग्रेट इंडियन कपिल शो अब भोजपुरी फ्लेवर के लिए तैयार है। आने वाले एपिसोड में भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव (निरहुआ) और पवन सिंह नज़र आएंगे, जो ढेर सारी हंसी और मनोरंजन का वादा करते हैं।
स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर प्रोमो जारी किया है, और यह पहले से ही चर्चा में है। क्लिप में, निरहुआ मनोज तिवारी के बारे में कुछ मज़ेदार खुलासे करते दिख रहे हैं, जिससे सभी हंस-हंसकर लोटपोट हो जाते हैं।
कपिल शर्मा ने निरहुआ को राजनीति के बारे में छेड़ा
प्रोमो में, कपिल शर्मा मज़ाक में निरहुआ से पूछते हैं कि क्या मनोज तिवारी या रवि किशन ने उन्हें राजनीति में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। कपिल कहते हैं, “मनोज भैया तो पहले से ही राजनीति में थे। उनके बाद, दिनेश भैया और पवन भैया भी राजनीति में आ गए। तो बताओ, क्या मनोज भैया या रवि भैया ने तुम्हें प्रभावित किया?”
इस पर निरहुआ जवाब देते हैं, “वही हैं जो रवि भैया को भी लाए थे।” मनोज तिवारी तुरंत बीच में टोकते हुए कहते हैं, “अब तो उसे यह मानना ही पड़ेगा।” यह मज़ेदार बातचीत पूरे एपिसोड का माहौल सेट कर देती है।
पवन सिंह के अंधविश्वासों पर सब हंस पड़े
पवन सिंह बताते हैं कि अगर उनका दिन खराब जाता है, तो वह दोबारा वही कपड़े कभी नहीं पहनते। वह यह भी बताते हैं कि वह काले कपड़े पहनने से बचते हैं। यह सुनकर, मनोज तिवारी तुरंत एक मज़ेदार चेहरा बनाते हैं, क्योंकि उस समय वह काले कपड़े पहने हुए थे। इस रिएक्शन पर सब हंस पड़े।
निरहुआ ने मनोज तिवारी का ‘ड्राइवर सीक्रेट’ खोला
सबसे ज़्यादा हंसी तब आती है जब निरहुआ मनोज तिवारी के बारे में एक चौंकाने वाला और मज़ेदार सच बताते हैं। वह कहते हैं, “मनोज भैया के पहले ड्राइवर का नाम रवि था, दूसरे का पवन, और उनके मौजूदा ड्राइवर का नाम दिनेश है।” मनोज इसे एक इत्तेफाक बताते हैं, लेकिन दर्शक और कपिल इस अजीब पैटर्न पर हंसना बंद नहीं कर पाते।
सिद्धू पाजी, अर्चना और टीम ने ‘लॉलीपॉप’ पर डांस किया
प्रोमो में सुनील ग्रोवर, मनोज तिवारी, निरहुआ और पवन सिंह को वायरल गाने ‘लॉलीपॉप’ पर डांस करते हुए भी दिखाया गया है। डांस फ्लोर पर उनका साथ दे रहे हैं अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्होंने अपने एनर्जेटिक मूव्स से सबका दिल जीत लिया। सिद्धू पाजी का ‘लॉलीपॉप’ पर डांस फैंस के लिए सच में एक विजुअल ट्रीट है। मनोज तिवारी का रवि किशन पर जोक सुनकर कपिल हंस-हंसकर लोटपोट हो गए
एक और मज़ेदार पल में, मनोज तिवारी ने कपिल को अपने “जान के टुकड़े” पवन सिंह और निरहुआ को बुलाने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने मज़ाक में कहा, “कभी-कभी आप उन्हें भी बुलाते हैं जो ‘टुकड़े-टुकड़े’ करते हैं…” और तुरंत साफ किया कि इसे गलत मतलब में न लें।
कपिल ने तुरंत चुटकी लेते हुए कहा, “नहीं, मैं रवि भैया के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ।” इस पंचलाइन पर सब ज़ोर-ज़ोर से हंसने लगे। भोजपुरी सितारों, पॉलिटिकल जोक्स, डांस और सिद्धू पाजी की मस्ती के साथ, यह एपिसोड हंसी का धमाका होने वाला है।