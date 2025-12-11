The Great Indian Kapil Show: “कप्पू इज बैक!” TGIKS सीजन 4 के प्रोमो ने बढ़ाया एक्साइटमेंट, चार अवतार में दिखे कपिल शर्मा

The Great Indian Kapil Show: द ग्रेट इंडियन कपिल शो अपने बहुप्रतीक्षित चौथे सीज़न के साथ लौटने के लिए पूरी तरह तैयार है, और नए रिलीज़ हुए प्रोमो ने पहले ही ज़बरदस्त चर्चा बटोर ली है। मेकर्स ने न सिर्फ़ एक मज़ेदार प्रोमो रिलीज़ किया है,

बल्कि ऑफिशियल स्ट्रीमिंग डेट भी अनाउंस की है। इस बार, कपिल शर्मा बिल्कुल नए लेवल पर एंटरटेनमेंट का वादा करते हैं क्योंकि वह चार अलग-अलग अवतारों में नज़र आएंगे, जबकि कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा और सुनील ग्रोवर अपने क्लासिक कॉमिक चार्म को वापस लाएंगे।

‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ सीज़न 4 का प्रोमो रिलीज़ हुआ

कपिल शर्मा एक बार फिर दर्शकों को गुदगुदाने के लिए वापस आ गए हैं। उनके पॉपुलर नेटफ्लिक्स शो, द ग्रेट इंडियन कपिल शो का चौथा सीज़न जल्द ही स्ट्रीम होने वाला है। मंगलवार, 10 दिसंबर, 2025 को, मेकर्स ने एंटरटेनिंग प्रोमो रिलीज़ किया और रिलीज़ डेट का खुलासा किया।

इस सीज़न के और भी बड़े और क्रेज़ी होने की उम्मीद है, क्योंकि कपिल एक नहीं बल्कि चार नए अवतार में दिखेंगे, जिससे कॉमेडी का लेवल कई लेवल ऊपर चला जाएगा।

View this post on Instagram A post shared by Netflix India (@netflix_in)

प्रोमो की शुरुआत कपिल के अपने कई लुक्स दिखाने से होती है, इसके बाद वे पैपराज़ी पर तीखे जोक्स और स्टैंड-अप कॉमेडियन पर मज़ेदार मज़ाक करते हैं। कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा अपना सिग्नेचर मैडनेस दिखाते हैं,

जबकि सुनील ग्रोवर अपने पुराने पसंदीदा स्टाइल में लौटते हुए दिखते हैं, जिससे फैंस पुरानी यादों में खो जाते हैं। जजिंग पैनल में अर्चना पूरन सिंह होंगी, इस बार उनके साथ नवजोत सिंह सिद्धू भी होंगे, जो एक्साइटमेंट बढ़ा देंगे।

TGIKS सीज़न 4 रिलीज़ डेट

इंस्टाग्राम पर प्रोमो शेयर करते हुए, कपिल शर्मा ने लिखा, “इंडिया के मास्टीवर्स में आपका स्वागत है। द ग्रेट इंडियन कपिल शो का नया सीज़न 20 दिसंबर, रात 8 बजे से, सिर्फ़ नेटफ्लिक्स पर देखें।”

प्रोमो देखकर फैंस क्रेज़ी हो गए

प्रोमो को फैंस से ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। एक यूज़र ने कमेंट किया, “कपिल भैया, भगवान आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें। आप सभी सुपरहिट हैं। आपका शो ब्लॉकबस्टर था और हमेशा रहेगा।” एक और ने लिखा, “यह सीज़न बहुत मज़ेदार है। कप्पू वापस आ गया है!”

एक तीसरे फ़ैन ने कहा, “जब भी कपिल अलग-अलग किरदार निभाते हैं, तो सीज़न हिट हो जाता है। उम्मीद है कि हम डॉ. मशहूर गुलाटी को फिर से देख पाएंगे।”

जाने-पहचाने चेहरों, कपिल शर्मा के कई अवतारों और क्लासिक ह्यूमर के साथ, द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीज़न 4 दर्शकों का पहले जैसा मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह तैयार है।