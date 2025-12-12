The Great Indian Kapil Show 4: कपिल शो पर प्रियंका की ग्रैंड एंट्री”, TGIKS 4 के सेट से सामने आईं पहली झलकियां

The Great Indian Kapil Show 4: बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा SS राजामौली की आने वाली फिल्म वाराणसी के साथ इंडियन सिनेमा में अपनी शानदार वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उससे पहले, ग्लोबल स्टार टेलीविज़न पर दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं क्योंकि वह द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीज़न 4 में एक गेस्ट के तौर पर नज़र आएंगी। हाल ही में, शो के सेट से प्रियंका की शानदार तस्वीरें ऑनलाइन सामने आई हैं, जिससे फैंस में ज़बरदस्त उत्साह है।

TGIKS 4 के सेट पर प्रियंका चोपड़ा का शानदार लुक

प्रियंका चोपड़ा को द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीज़न 4 के सेट पर एक शानदार अवतार में देखा गया। एक्ट्रेस ने सफेद और नीले रंग का फ्लोरल ऑफ-शोल्डर कॉर्सेट आउटफिट पहना था, जिसे उन्होंने मैचिंग दुपट्टे के साथ एलिगेंट तरीके से पेयर किया था, जिसने उनके मॉडर्न लुक में एक हल्का सा ट्रेडिशनल टच दिया।

उन्होंने अपने आउटफिट को मैचिंग इयररिंग्स के साथ पूरा किया। स्मोकी आई मेकअप और खुले बालों में प्रियंका बहुत खूबसूरत लग रही थीं, उनके आसान स्टाइल और ग्रेस को देखकर फैंस हैरान रह गए।

कपिल शर्मा के साथ प्रियंका पोज़ देती हुईं

प्रियंका चोपड़ा को शो के होस्ट कपिल शर्मा के साथ सेट पर पोज़ देते हुए भी देखा गया। कपिल भी ब्लैक पार्टी-वियर आउटफिट में उतने ही शानदार लग रहे थे, जिसके साथ उन्होंने ब्राउन शेड का चश्मा और फॉर्मल जूते पहने थे। दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गई हैं, और फैंस को उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत पसंद आ रही है।

द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीज़न 4 रिलीज़ डेट

द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीज़न 4 की रिलीज़ डेट ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई है। मेकर्स ने हाल ही में प्रोमो शेयर किया और बताया कि यह पॉपुलर कॉमेडी शो 20 दिसंबर, 2025 से एक्सक्लूसिवली नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू होगा।

प्रियंका चोपड़ा के स्टेज पर आने और कपिल शर्मा के अपने सिग्नेचर ह्यूमर के साथ वापस आने के साथ, द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीज़न 4 पहले से ही एक बहुत ही एंटरटेनिंग सीज़न बनने वाला है।