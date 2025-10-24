World Polio Day : हरियाणा के राज्यपाल ने वर्ल्ड पोलियो दिवस पर बच्चों को पीएससी कोट में पिलाई दवा

पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

Panchkula News(आज समाज नेटवर्क) पंचकूला। हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती मित्रा घोष सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गांव कोट में वर्ल्ड पोलियो दिवस के अवसर पर बच्चों को पोलियो बचाव की दवा पिलाई इसके अलावा प्रो. घोष ने रुद्राक्ष व आंवला के पौधे भी लगाए ।

हरियाणा के राज्यपाल ने कहा कि पोलियो टीकाकरण का उद्देश्य पोलियो के प्रति जागरूकता फैलाना और बच्चों को पोलियो से बचाना है। इसी मकसद से टीकाकरण की मुहिम चलाई जा रही है, उन्होंने बताया कि पोलियो मुख्य रूप से पांच साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। वर्ल्ड पोलियो दिवस के अवसर पर राज्यपाल और उनकी धर्मपत्नी ने बच्चों को दावा पिलाई ओर खिलौने और फल बांटे।

सभी कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए और उसकी देखभाल भी करें

उन्होंने कहा कि पौधारोपण पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि पौधा लगाने के साथ साथ उसका संरक्षण आवश्यक है तभी वह पौधा एक वृक्ष बनकर हमें छाया देगा और पर्यावरण को स्वच्छ व साफ रखने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि सभी कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए और उसकी देखभाल भी करें।इसके उपरांत हरियाणा के राज्यपाल ने सेक्टर 20 के शहीद मेजर अनुज राजपूत गवर्मेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चल रहे टीकाकरण कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को टीकाकरण उपरांत चॉकलेट वितरित की।

प्रो. घोष ने स्कूल के बच्चों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और बच्चों से बात कर विस्तार से जानकारी ली और उन्हें चॉकलेट वितरित की। उन्होंने पूरे स्कूल का दौरा भी किया। इसके बाद प्रो. घोष ने मेंटली डिसएबल्ड बच्चों से भी बातचीत कर उनका हाल चाल जाना ओर उन्हें भी चॉकलेट वितरित की।

इससे पूर्व हरियाणा के राज्यपाल ने शहीद मेजर अनुज राजपूत की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर शहीद के पिता कुलबंश सिंह भी मौजूद थे।इस अवसर पर उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा, पुलिस उपायुक्त सृष्टि गुप्ता, सिविल सर्जन डॉक्टर मुक्ता कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी संध्या मालिक, प्रिंसिपल सेक्टर 20 स्कूल श्रीमती नीलू कत्याल, तहसीलदार सुरेश कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

