Congress on India-US Trade Deal : सरकार ने अमेरिका के सामने सरेंडर किया : कांग्रेस

Harpreet Singh
कहा, पीएम ने भारत के हितों और आत्मसम्मान से समझौता किया

Congress on India-US Trade Deal (आज समाज), नई दिल्ली : देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने एक बार फिर से भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बनी सहमति पर तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से अमेरिकी दबाव में काम कर रहे हैं और देश व देश के लोगों के हितों को ताक पर रख रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शनिवार को भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क का जश्न मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की भी आलोचना की।

खेड़ा ने कहा कि जो लोग इसे जश्न मनाने की वजह बता रहे हैं – नरेंद्र मोदी, उनके विदेश मंत्री और पीयूष गोयल खुद जानते हैं कि असल में क्या हुआ है। यह कोई डील नहीं, बल्कि सरेंडर है। खेड़ा ने आरोप लगाया कि इससे भारत के हितों और आत्म-सम्मान से समझौता हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता ने मौजूदा नेतृत्व की तुलना पिछले नेताओं से की, जो अमेरिकी समकक्षों के सामने मजबूती से खड़े रहे। इसका मतलब था कि अब आत्मविश्वास में कमी आई है। उन्होंने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतियों निक्सन, बुश और ओबामा का नाम लेते हुए कहा कि पिछली भारतीय सरकारों ने वैश्विक महाशक्तियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया था।

संसद में विपक्ष को नहीं मिल रहा बोलने का मौका

कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि सत्ता के गलियारों में बहस को दबाने की एक सोची-समझी कोशिश की जा रही है। खेड़ा ने दावा किया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी को संसद में इस मामले पर बोलने से बार-बार रोका गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का खुली बहस से इनकार इस डर से है कि डील की ‘सरेंडर’ शर्तें जनता के सामने आ जाएंगी।

उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार ने कुछ अनजान शर्तों के तहत भारत के आत्म-सम्मान को वॉशिंगटन के पास ‘गिरवी’ रख दिया है। खेड़ा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद में बोलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। यह डर इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष को पता है कि उन्होंने किन शर्तों पर सरेंडर किया और उन्हें क्या डर है कि उन्होंने सब कुछ अमेरिका के पास गिरवी रख दिया।

