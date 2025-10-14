Haryana IG Y Puran Kumar Suicide Case: सरकार ने डीजीपी को छुट्टी पर भेजा, आज अमनीत पी. कुमार से मिलने आएंगे राहुल गांधी और चिराग पासवान

कॉल डिटेल से खुलासा, सुसाइड से पहले कई अफसरों से की थी बात
Haryana IG Y Puran Kumar Suicide Case, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर वाई. पूरन कुमार के सुसाइड मामले को 7 दिन बीत चुके है, लेकिन अभी तक शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया जा सका। परिवार डीजीपी-एसपी सहित अन्य आरोपियों की गिरफ् तारी की मांग पर अड़ा हुआ। परिजनों का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा। इसी बीच सरकार ने गत रात बड़ा फैसला लिया। सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया है।
इससे पहले रोहतक के तत्कालीन एसपी नरेंद्र बिजारणिया को भी हटा दिया गया था। इधर, कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज अमनीत पी. कुमार के सरकारी आवास पर शोक व्यक्त करने पहुंचेंगे। दोपहर डेढ़ बजे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी शोक जताने आने वाले हैं।
इससे पहले सोमवार को केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास अठावले भी परिवार को मनाने पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी से भी मीटिंग की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन पहले पोस्टमॉर्टम कराना जरूरी है।
कमेटी का अल्टीमेटम आज हो रहा खत्म खत्म, उग्र प्रदर्शन की दी थी चेतावनी
परिवार और अनुसूचित समाज की तरफ से बनाई गई 31 मेंबरी कमेटी की ओर से हुई महापंचायत द्वारा दिया गया 48 घंटे का अल्टीमेटम भी आज खत्म हो रहा है। कमेटी ने आरोपियों पर कार्रवाई न करने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी थी।
जिन अधिकारियों से बात की उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है पुलिस
चंडीगढ़ पुलिस की अब तक की जांच में कुछ अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। मौके से बरामद फोन की जांच में कुछ कॉल डिटेल सामने आई है। पुलिस के सूत्रों के अनुसार, आत्महत्या से पहले पूरन कुमार ने कई आईएएस, आईपीएस अधिकारियों, अपने वकील और कुछ करीबियों को कॉल की थी। सूत्रों का कहना है कि जिन लोगों से आखिरी बार बातचीत की थी, जल्द चंडीगढ़ पुलिस उनसे पूछताछ की जा सकती है।
गनमैन सुशील पर दर्ज एफआईआर का रिकॉर्ड मांगा, जल्द एसआईटी करेंगी पूछताछ
रोहतक जेल में बंद पूरन कुमार के गनमैन सुशील के खिलाफ दर्ज एफआईआर का पूरा रिकॉर्ड मांगते हुए पत्र लिखा है। सूत्रों के अनुसार, एसआईटी जल्द ही कोर्ट से अनुमति लेकर रोहतक जेल में बंद गनमैन सुशील से पूछताछ कर सकती है।
श्याम सुंदर छुट्टी पर, सुनील का हो चुका ट्रांसफर
इससे पहले एसआईटी ने 11 अक्टूबर को रोहतक के थाना अर्बन एस्टेट पहुंचकर पूछताछ की। एसआईटी ने आईजी आॅफिस में कार्यरत रहे रीडर श्याम सुंदर व एएसआई सुनील के बारे जानकारी जुटाई तो पता चला कि श्याम सुंदर पिछले दो-तीन दिन से छुट्टी पर हैं। जबकि एएसआई सुनील का ट्रांसफर भिवानी हो चुका है। अब उसके बारे में पता नहीं है कि वह कहां है। दोनों को सोमवार को चंडीगढ़ बुलाया गया था।
अब तक क्या हुआ
- 7 अक्टूबर को किया सुसाइड: रोहतक में सुनारिया स्थित पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पोस्टेड आईजी वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर-11 स्थित अपने आवास पर खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। उन्होंने सुसाइड नोट और वसीयत छोड़ी है। सुसाइड नोट में उन्होंने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारणिया समेत 15 मौजूदा व पूर्व अधिकारियों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए।
- अमनीत कुमार ने डीजीपी-एसपी के खिलाफ शिकायत दी: अगले ही दिन आईजी वाई पूरन कुमार की पत्नी जापान दौरे से लौटी। उन्होंने चंडीगढ़ सेक्टर 11 थाने में डीजीपी और एसपी रोहतक के खिलाफ शिकायत दी। अमनीत ने जातिगत भेदभाव और प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पति की मौत से पहले डीजीपी के कहने पर रोहतक एसपी ने उनके खिलाफ रोहतक के अर्बन एस्टेट थाने में झूठा मामला (एफआईआर नंबर 0319/2025) दर्ज कराया, जो एक सोची-समझी साजिश थी। अमनीत कुमार ने शव का पोस्टमार्टम कराने से भी मना कर दिया। वह डीजीपी और एसपी की गिरफ्तारी पर अड़ी हुई है।
- केस में धारा बदली: चंडीगढ़ पुलिस ने केस में एससी/एसटी एक्ट की धारा मजबूत की है। एससी/एसटी एक्ट की धारा 3 (1) (आर) की जगह अब धारा 3 (2) (वी) लगाई गई है, जिसमें उम्रकैद के साथ जुमार्ने का भी प्रावधान है। जबकि, एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1) (आर) में 5 साल तक सजा के अलावा जुर्माने का भी प्रावधान है। इस केस में डीजीपी-एसपी सहित 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है।
- आईजी पुष्पेंद्र कुमार के नेतृत्व में एसआईटी गठित: मामले की जांच के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने एसआईटी का गठन किया। एसआईटी का नेतृत्व चंडीगढ़ पुलिस ने आईजी पुष्पेंद्र कुमार कर रहे थे। एसआईटी में पुष्पेंद्र कुमार के अलावा, चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर, डीएसपी चरणजीत सिंह विर्क, एसपी सिटी केएम प्रियंका, एसडीपीओ गुरजीत कौर और सेक्टर 11 थाने के एसएचओ जयवीर सिंह राणा शामिल हैं।
- 11 अक्टूबर को डेडबॉडी पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई की शिफ्ट: 11 अक्टूबर को आईजी पूरन कुमार की डेडबॉडी को सुबह साढ़े 8 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर-16 गवर्नमेंट अस्पताल से अचानक पीजीआई शिफ्ट किया गया। पूरन कुमार के परिवार ने आरोप लगाया कि प्रशासन उनकी मर्जी के बिना जबरदस्ती डेडबॉडी पीजीआई ले गया। विवाद के बाद चंडीगढ़ के डीजीपी सागर प्रीत हुड्डा अमनीत पी. से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि परिवार की सहमति के बाद ही पोस्टमॉर्टम किया जाएगा।
- परिजनों ने समाज के लोगों के साथ 31 मेंबरी कमेटी बनाई: पूरन कुमार के परिवार ने न्याय के लिए 31 मेंबरी कमेटी बनाई। 12 अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 20 स्थित गुरु रविदास गुरुद्वारे में महापंचायत बुलाई गई। कमेटी ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था।
- एससी समाज पूरन कुमार तो खापें बिजारणिया के पक्ष में उतरीं: चंडीगढ़ में एससी समाज की हुई महापंचायतमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। दूसरी तरफ रोहतक में सर्व जातीय पंचायत में मांग की गई कि बगैर जांच किसी पर कार्रवाई न हो। खापें रोहतक के एसपी पद से हटाए गए नरेंद्र बिजारणिया के समर्थन में बयान दे चुकी हैं।
- डीजीपी कपूर के समर्थन में आया पंजाबी समाज: पलवल में कुछ पंजाबी संगठनों के प्रतिनिधि मीडिया के सामने आए। पलवल पंजाबी सभा के प्रधान डीडी मक्कड़, उपाध्यक्ष कृष्ण छाबड़ा, अनिल गोसाईं समेत कई पंजाबी समुदाय के प्रतिनिधियों ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि दागी अफसर अब मामले को जातिगत रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए।
- सुसाइड की एक फोटो आई सामने: वहीं पूरन कुमार के सुसाइड की एक फोटो सामने आई है। उनकी डेडबॉडी चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित कोठी नंबर 116 के बेसमेंट में बने साउंड प्रूफ कमरे में सोफे पर पड़ी है। उनके सिर, नाक और मुंह से खून निकल रहा है। टी-शर्ट भी खून से सनी है। पूरन कुमार दाहिने हाथ में पिस्टल पकड़े हुए हैं। उन्होंने कंबल भी ओढ़ा हुआ है।
- मनोहर लाल खट्टर मीडिया एडवाइजर ने अमनीत से की मुलाकात, पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने भी मांगी रिपोर्ट: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस मामले में एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। रविवार देर रात उनके चीफ मीडिया एडवाइजर सुदेश कटारिया ने अमनीत से मुलाकात की। पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने भी आईपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में का संज्ञान लेते हुए चंडीगढ़ के डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है।