Haryana IG Y Puran Kumar Suicide Case: सरकार ने डीजीपी को छुट्टी पर भेजा, आज अमनीत पी. कुमार से मिलने आएंगे राहुल गांधी और चिराग पासवान

कॉल डिटेल से खुलासा, सुसाइड से पहले कई अफसरों से की थी बात

Haryana IG Y Puran Kumar Suicide Case, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर वाई. पूरन कुमार के सुसाइड मामले को 7 दिन बीत चुके है, लेकिन अभी तक शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया जा सका। परिवार डीजीपी-एसपी सहित अन्य आरोपियों की गिरफ् तारी की मांग पर अड़ा हुआ। परिजनों का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा। इसी बीच सरकार ने गत रात बड़ा फैसला लिया। सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया है।

इससे पहले रोहतक के तत्कालीन एसपी नरेंद्र बिजारणिया को भी हटा दिया गया था। इधर, कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज अमनीत पी. कुमार के सरकारी आवास पर शोक व्यक्त करने पहुंचेंगे। दोपहर डेढ़ बजे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी शोक जताने आने वाले हैं।

इससे पहले सोमवार को केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास अठावले भी परिवार को मनाने पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी से भी मीटिंग की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन पहले पोस्टमॉर्टम कराना जरूरी है।

कमेटी का अल्टीमेटम आज हो रहा खत्म खत्म, उग्र प्रदर्शन की दी थी चेतावनी

परिवार और अनुसूचित समाज की तरफ से बनाई गई 31 मेंबरी कमेटी की ओर से हुई महापंचायत द्वारा दिया गया 48 घंटे का अल्टीमेटम भी आज खत्म हो रहा है। कमेटी ने आरोपियों पर कार्रवाई न करने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी थी।

जिन अधिकारियों से बात की उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है पुलिस

चंडीगढ़ पुलिस की अब तक की जांच में कुछ अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। मौके से बरामद फोन की जांच में कुछ कॉल डिटेल सामने आई है। पुलिस के सूत्रों के अनुसार, आत्महत्या से पहले पूरन कुमार ने कई आईएएस, आईपीएस अधिकारियों, अपने वकील और कुछ करीबियों को कॉल की थी। सूत्रों का कहना है कि जिन लोगों से आखिरी बार बातचीत की थी, जल्द चंडीगढ़ पुलिस उनसे पूछताछ की जा सकती है।

गनमैन सुशील पर दर्ज एफआईआर का रिकॉर्ड मांगा, जल्द एसआईटी करेंगी पूछताछ

रोहतक जेल में बंद पूरन कुमार के गनमैन सुशील के खिलाफ दर्ज एफआईआर का पूरा रिकॉर्ड मांगते हुए पत्र लिखा है। सूत्रों के अनुसार, एसआईटी जल्द ही कोर्ट से अनुमति लेकर रोहतक जेल में बंद गनमैन सुशील से पूछताछ कर सकती है।

श्याम सुंदर छुट्टी पर, सुनील का हो चुका ट्रांसफर

इससे पहले एसआईटी ने 11 अक्टूबर को रोहतक के थाना अर्बन एस्टेट पहुंचकर पूछताछ की। एसआईटी ने आईजी आॅफिस में कार्यरत रहे रीडर श्याम सुंदर व एएसआई सुनील के बारे जानकारी जुटाई तो पता चला कि श्याम सुंदर पिछले दो-तीन दिन से छुट्टी पर हैं। जबकि एएसआई सुनील का ट्रांसफर भिवानी हो चुका है। अब उसके बारे में पता नहीं है कि वह कहां है। दोनों को सोमवार को चंडीगढ़ बुलाया गया था।

