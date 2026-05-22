Rahu Nakshatra: 31 मई से शुरू होगा इन 3 राशि वालों का गोल्डन टाइम, राहु देगा अपार धन दौलत!

शतभिषा नक्षत्र के पहले पद में प्रवेश करेगा राहु

Rahu Nakshatra, (आज समाज), नई दिल्ली: ज्योतिष शास्त्र में राहु को रहस्यमयी और छाया ग्रह माना गया है। माना जाता है राहु अचानक और अप्रत्याशित लाभ देता है। यही नहीं राहु अचानक ही नुकसान भी करा देता है। जब भी राहु चाल बदलता है, तो उसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलता है। 31 मई को राहु एक बेहद महत्वपूर्ण नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहा है। पंचांग के अनुसार, राहु (जो हमेशा उलटी चाल चलता है) शतभिषा नक्षत्र के दूसरे पद से निकलेगा और पहले पद में प्रवेश करेगा।

इस पद में राहु का गोचर 64 दिनों तक होगा। राहु की चाल में इस बदलाव से तीन विशेष राशि के जातकों की किस्मत चमकने वाली है। उन्हें करियर से लेकर आर्थिक मोर्चे तक बंपर लाभ मिल सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आने वाले दिन किन राशियों के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं।