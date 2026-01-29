Business News Update : वैश्विक अर्थव्यवस्था में तीव्र बदलाव आ रहा : कनाडा

कहा, भारत-ईयू एफटीए अतिशक्तिशाली देशों को करारा जवाब

Business News Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारत और यूरोपीय संघ के बीच मंगलवार को हुए मुक्त व्यापार समझौते की दुनिया के कई देशों ने सराहना करते हुए इसे विश्व व्यापार के लिए नई उम्मीद बताया है। इस समझौते पर उन सभी देशों ने उम्मीद जताई है जिन्हें अमेरिका द्वारा जारी किए गए उच्च टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं में से एक कनाडा ने इस समझौते को परोक्ष रूप से अमेरिका के लिए करारा जवाब बताया।

कनाडा के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री टिम हॉजसन ने अमेरिका का नाम लिए बिना कहा कि यूरोपीय संघ के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता उन वैश्विक अतिशक्तिशाली देशों को करारा जवाब है जो टैरिफ और आर्थिक एकीकरण को दबाव के हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हॉजसन ने कहा, वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्रमिक परिवर्तन के बजाय एक तीव्र बदलाव आ रहा है, क्योंकि प्रमुख शक्तियां नियम-आधारित, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से हटकर अधिक व्यापारिक दृष्टिकोण की ओर बढ़ रही हैं।

भारत को ऊर्जा निर्यात बढ़ाने का कनाडा इच्छुक

कनाडा अपने ग्राहक आधार में विविधता लाने और अमेरिका से आपूर्ति पर निर्भरता कम करने के लिए भारत को ऊर्जा निर्यात बढ़ाने के लिए उत्सुक है। उन्होंने यह भी कहा कि ओटावा कभी अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल उत्पीड़न के लिए नहीं करेगा। हॉजसन ने कहा, आज दुनिया में जो हो रहा है, वह कोई क्रमिक आर्थिक परिवर्तन नहीं है। यह एक बड़ा बदलाव है। अमेरिका या ट्रंप का नाम लिए बिना उन्होंने कहा, दुनिया की महाशक्तियों ने तय कर लिया है कि नियम-आधारित व्यवस्था अब दुनिया के चलने का तरीका नहीं है। अब दुनिया इस तरह से नहीं चलेगी।

वर्तमान में दोनों देशों के बीच इतना व्यापार

व्यापार के आंकड़े ताजा आंकड़ों के मुताबिक, दोनों देशों के बीच व्यापार में भारत की स्थिति मजबूत हुई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का कनाडा को निर्यात 9.8% बढ़कर 4.22 अरब डॉलर हो गया है। वहीं, कनाडा से भारत आने वाला सामान (आयात) 2.33% घटकर 4.44 अरब डॉलर रह गया है।

भारत और कनाडा में जल्द हो सकता है एफटीए

कनाडा ने भारत के साथ ‘फ्री ट्रेड एग्रीमेंट’ (एफटीए) यानी मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत को फिर से पटरी पर लाने और इसे तेज करने की इच्छा जताई है। एक अधिकारी के मुताबिक, कनाडा के अंतराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने अपने भारतीय समकक्ष पीयूष गोयल को अगले महीने (फरवरी) के तीसरे हफ्ते में कनाडा आने का न्योता दिया है। 2023 के बाद अब नई शुरूआत दरअसल, दोनों देश पहले भी व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे थे, लेकिन 2023 में कनाडा ने इसे रोक दिया था।

