90s की ग्लैमरस हसीना बनीं महामंडलेश्वर! Mamta Kulkarni का बदला रूप देख भक्त हुए हैरान, वीडियो हुआ वायरल

Mamta Kulkarni: 90 के दशक के बॉलीवुड के सबसे ग्लैमरस चेहरों में से एक, ममता कुलकर्णी ने अब सांसारिक जीवन को पूरी तरह त्यागकर अध्यात्म को अपना लिया है। अपनी खूबसूरती और आकर्षण से लोगों के दिलों पर राज करने वाली पूर्व अभिनेत्री, अब आस्था और भक्ति के पथ पर दृढ़ता से चलते हुए ‘1008 महामंडलेश्वर यमाई ममता नंद गिरि’ के नाम से जानी जाती हैं।

ममता का दिव्य रूपांतरण वायरल

हाल ही में, ममता ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें उन्हें अपने भक्तों से घिरा हुआ देखा जा सकता है, जो माता सप्तश्रृंगी मंदिर में दर्शन करने से पहले प्रेमपूर्वक उनका श्रृंगार (अनुष्ठान श्रृंगार) करते हैं। वायरल क्लिप में, अनुयायी माला, फूल और पगड़ी चढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं,

जबकि किन्नर समाज (ट्रांसजेंडर समुदाय) के सदस्य भी इस समारोह में भाग लेते हैं। वीडियो शेयर करते हुए ममता ने लिखा, “कोजागिरी पूर्णिमा के पावन अवसर पर, माता सप्तश्रृंगी के दर्शन हेतु श्री 1008 महामंडलेश्वर यमाई ममता नंद गिरि का श्रृंगार किया गया।”

ममता की आध्यात्मिक यात्रा

यह ममता का आध्यात्मिक अवतार में पहला दर्शन नहीं है। इस साल की शुरुआत में, जनवरी 2025 में, उन्हें महाकुंभ के दौरान पवित्र स्नान करते हुए देखा गया था, जहाँ उन्होंने सार्वजनिक रूप से सांसारिक सुखों का त्याग करने और आध्यात्मिकता को समर्पित जीवन अपनाने की घोषणा की थी।

हालांकि उनके संन्यासिनी बनने ने कई लोगों को आश्चर्यचकित किया, लेकिन ऑनलाइन इस पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ भी आईं – कुछ लोगों ने उनकी भक्ति की प्रशंसा की, जबकि अन्य ने उनके जीवन में आए इस बड़े बदलाव के लिए उन्हें ट्रोल किया।

बॉलीवुड प्रसिद्धि से आध्यात्मिक प्रसिद्धि तक

ममता कुलकर्णी 90 के दशक की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक थीं, जो अपनी बोल्ड भूमिकाओं और शानदार स्क्रीन उपस्थिति के लिए जानी जाती थीं। हालाँकि, 90 के दशक के अंत में, वह अचानक फिल्म उद्योग से गायब हो गईं।

उनका नाम कभी अंडरवर्ल्ड सरगना विक्की गोस्वामी, जो गैंगस्टर छोटा राजन का करीबी सहयोगी था, के साथ जुड़ा था, जिससे काफी विवाद हुआ था। उनसे ड्रग तस्करी के एक मामले में भी पूछताछ की गई थी, हालाँकि उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया था।

कई सालों तक विदेश में रहने और सुर्खियों से दूर रहने के बाद, ममता अब फिर से उभरी हैं – लेकिन किसी बॉलीवुड स्टार के रूप में नहीं। इसके बजाय, उन्होंने एक दिव्य पहचान बना ली है, और एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में उनके वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं, जिससे प्रशंसक उनके अद्भुत परिवर्तन को देखकर चकित रह जाते हैं।