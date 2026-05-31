Guru Gochar: 2 जून से पलटेगी इन राशियों की किस्मत, अपनी उच्च राशि कर्क में जाकर बृहस्पति करेंगे धन की बरसात!

धन, ज्ञान, भाग्य, विवाह, संतान, सफलता और सुख-समृद्धि के कारक हैं गुरु ग्रह

Guru Gochar, (आज समाज), नई दिल्ली: जून 2026 की शुरूआत कई राशियों के लिए खुशखबरी लेकर आ रही है। 2 जून को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो उनकी उच्च राशि मानी जाती है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, गुरु का यह गोचर बेहद शुभ माना जाता है और इसका असर धन, करियर, शिक्षा, विवाह, संतान और भाग्य से जुड़े मामलों पर देखने को मिलता है। खास तौर पर कर्क, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों के लिए यह गोचर कई नए अवसर और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है।

ज्योतिष में क्यों खास है बृहस्पति का गोचर?

वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा गया है। यह ग्रह ज्ञान, धर्म, नैतिकता, भाग्य, उच्च शिक्षा, संतान सुख और आर्थिक उन्नति का प्रतिनिधित्व करता है। जब बृहस्पति मजबूत स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के बेहतर अवसर मिलते हैं। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के माने जाते हैं, इसलिए इस राशि में उनका प्रवेश शुभ फलों को बढ़ाने वाला माना जाता है।

कर्क राशि वालों के लिए क्या रहेगा खास?

बृहस्पति का गोचर आपकी ही राशि में होने जा रहा है। ऐसे में आत्मविश्वास बढ़ेगा और लंबे समय से रुके हुए कामों में गति आ सकती है। नौकरी और कारोबार में नई संभावनाएं बन सकती हैं। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और मान-सम्मान में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जो लोग नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल माना जा रहा है।

कन्या राशि वालों को मिल सकते हैं लाभ के नए अवसर

कन्या राशि के जातकों के लिए यह गोचर आर्थिक मामलों में राहत देने वाला साबित हो सकता है। आय के नए स्रोत बन सकते हैं और निवेश से भी अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। करियर में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। सामाजिक दायरा बढ़ेगा और प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनने के योग हैं। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अच्छा माना जा रहा है।

धनु राशि वालों पर मेहरबान रहेंगे देवगुरु

धनु राशि के स्वामी खुद बृहस्पति हैं, इसलिए उनका यह गोचर आपके लिए विशेष महत्व रखता है। आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। पुराने विवादों का समाधान निकल सकता है और रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना बन सकती है। वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी और साझेदारी के कार्यों में सफलता मिल सकती है।

मीन राशि वालों के लिए खुलेगा भाग्य का द्वार

मीन राशि के स्वामी भी बृहस्पति ही हैं। ऐसे में यह गोचर आपके लिए कई शुभ संकेत लेकर आ सकता है। शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और करियर से जुड़े मामलों में सफलता मिलने की संभावना है। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। संतान पक्ष से भी कोई सुखद समाचार मिल सकता है।

अन्य राशियों पर भी रहेगा प्रभाव

हालांकि यह गोचर सबसे अधिक लाभ कर्क, कन्या, धनु और मीन राशि को देने वाला माना जा रहा है, लेकिन अन्य राशियों के जीवन में भी इसका असर अलग-अलग रूप में देखने को मिल सकता है। किसी को करियर में लाभ मिलेगा तो किसी को रिश्तों में सुधार और आर्थिक मजबूती का अनुभव हो सकता है।