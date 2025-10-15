Panchang And Rashifal: दिवाली से पहले बदल जाएगी मेष और मिथुन राशि के जातकों की किस्मत

तुला राशि वालों की बिगड़ सकती है आर्थिक स्थिति

Panchang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: 16 अक्तूबर 2025 को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। इस तिथि पर आश्लेषा नक्षत्र और शुभ योग का संयोग बन रहा है। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो गुरुवार को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43-12:29 मिनट तक रहेगा। राहुकाल दोपहर 1:32-2:58 मिनट तक रहेगा। सूर्योदय 06:23 और सूर्यास्त शाम 17:49 पर होगा। गुरुवार को सूर्य कन्या राशि में होंगे और सूर्य से द्वादश में चंद्रमा के होने से शुभ वाशी योग का निर्माण होगा।

इस योग के प्रभाव के कारण जातक को जीवन में कभी भी वस्तुओं की कमी नहीं होती और वह आत्मनिर्भर बनता है। यह योग कई राशियों के लिए शुभ रहने वाला है। इस दौरान मेष राशि वालों को नौकरी में उन्नति प्राप्त हो सकती है। वृष वालों के लिए नौकरी में परिवर्तन के योग बनते दिख रहे हैं। मिथुन को कोई शुभ समाचार मिलेगा और विलासिता में रुचि बढ़ेगी। सिंह राशि वालों को मित्रों की मदद से व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे। हालांकि, तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति थोड़ी बिगड़ सकती है।

राशिफल