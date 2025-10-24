India Tour of Australia : भारतीय टीम के लिए सिरदर्द बनी ‘किंग और प्रिंस’ की फार्म

तीन मैचों की सीरीज भारत ने 2-0 से गवाई

India Tour of Australia (आज समाज), खेल डेस्क : ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई टीम इंडिया के बल्लेबाजों का खराब दौर जारी है। पहले मैच में जहां पूरी बैटिंग लाइनअप फ्लॉप साबित हुई थी वहीं दूसरे मैच में टीम इंडिया की बल्लेबाजी तो चली लेकिन किंग कोहली और टीम इंडिया के प्रिंस के नाम से मशहूर हुए कप्तान शुभमन गिल की बल्लेबाजी में नाकामी टीम के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है।

यदि दूसरे एक दिवसीय मैच में इन दोनों में से किसी एक का बल्ला भी थोड़ा चल जाता तो निश्चित तौर पर भारत के पक्ष में इस मैच का परिणाम जा सकता था। लेकिन लगातार दूसरे मैच में दोनों बल्लेबाज नाकाम रहे। पहले मैच में जहां कप्तान शुभमन गिल ने 8 रन बनाए थे तो वहीं दूसरे मैच में वे केवल 9 रन बनाकर पैविलियन लौट गए। वहीं करीब 9 माह बाद टीम में वापसी कर रहे विराट कोहली लगातार दूसरे मैच में भी शून्य पर आउट हुए।

रोहित और श्रेयस ने दी टीम को मजबूती

गुरुवार एडिलेड में खेले गए रोमांचक मुकाबले में भारत ने रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर की अर्धशतकीय पारियों की मदद से 50 ओवर में नौ विकेट पर 264 रन बनाए थे। जवाब में आॅस्ट्रेलिया ने 46.2 ओवर में आठ विकेट पर 265 रन बनाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस हार के साथ भारत का एडिलेड में चला आ रहा विजयी अभियान थम गया। इससे पहले भारत ने 2008 के बाद से इस मैदान पर कोई मैच नहीं हारा था। भारत ने आखिरी बार फरवरी, 2008 में एडिलेड में आॅस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 रन से हार झेली थी। 2019 के बाद पहली बार इस मैदान पर भारत एडिलेड में वनडे मैच खेलने उतरा था।

कोहली के करियर पर उठने लगे सवाल

विराट कोहली की लगातार खराब फार्म के चलते एक तरफ जहां पूर्व खिलाड़ियों ने इस धांसू बल्लेबाज को सन्यास लेने की सलाह दे डाली तो वहीं पूर्व भारतीय आॅलराउंडर इरफान पठान ने कोहली का पक्ष लेते हुए कहा है कि वे एक महान खिलाड़ी हैं और उन्हें रन बनाने के लिए थोड़ा संयम बरतना चाहिए। पठान ने कहा कि कोहली भी दूसरे एकदिवसीय मैच में रोहित शर्मा की तरह कुछ समय पिच पर बिता सकते थे। एक बार लय पकड़ लेते तो परिणाम कुछ बेहतर हो जाते। उन्होंने कहा कि विराट एक चैंपियन खिलाड़ी है और उसमें अभी काफी क्रिकेट बची हुई है। टीम के युवा खिलाड़ियों के लिए वह एक आदर्श के रूप में मिसाल पेश करते हैं।

गिल की कप्तानी में पहली सीरीज हारा भारत

ऑस्ट्रेलिया का दौरा हमेशा ही सभी टीमों के लिए चुनौतीपूर्ण रहता है। युवा भारतीय कप्तान शुभमन गिल के लिए भी यह दौरा कुछ ऐसा ही है। उनकी कप्तानी में यह पहली सीरीज थी जिसे भारत हार चुका है। हालांकि क्रिकेट विशेषज्ञों का कहना है कि शुभमन इस सीरीज से काफी कुछ सीखेंगे और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करेंगे।