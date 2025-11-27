8 लोगों को बिना यात्रा करते हुए पकड़ा किया गया, किया 1900 रुपए जुर्माना वसूल

Haryana Roadways Department, (आज समाज), पानीपत : हरियाणा राज्य परिवहन विभाग की पानीपत डिपो की चेकिंग फ्लाइंग ने दो दर्जन बसों पर ताबड़तोड़ छापेमारी करके आठ लोगों से करीब 1900 रुपए जुर्माना वसूल किया है। रोडवेज विभाग की इस ताबड़तोड़ छापेमारी में इंस्पेक्टर महाबीर सिंह, इंस्पेक्टर कश्मीर सिंह, सब इंस्पेक्टर जगरूप और जय भगवान के अलावा फ्लाइंग ड्राइवर अनिल के द्वारा कार्रवाई की गई है।

बिना टिकट के यात्रा करने वाले लोगों से करीब 1900 रुपए वसूल किया

इसमें दिल्ली से पानीपत और चंडीगढ़ से दिल्ली की ओर जाने वाली काफी बसों की चेकिंग की गई, जिसमें करीब आठ लोगों को बसों में बिना यात्रा करते हुए पकड़ा गया, कुल मिलाकर बिना टिकट के यात्रा करने वाले लोगों से करीब 1900 रुपए वसूल किया गया।

बस में सफर करें तो टिकट लेकर ही करना

रोडवेज विभाग की फ्लाइंग टीम के द्वारा बसों पर छापेमारी करने से बसों में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि कुछ यात्री ऐसे देखने को मिले कि अगर फ्लाइंग टीम बसों में चेकिंग कर रही है तो वह अपने साथियों और जान पहचान के लोगों को पहले ही फोन कर रहे थे कि आगे फ्लाइंग चेकिंग कर रही है, इसलिए बस में सफर करें तो टिकट लेकर ही करना।

