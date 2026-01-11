Ind vs NZ 1st ODI : भारत-न्यूजीलैंड के बीच पहला एकदिवसीय मैच आज

विराट कोहली, रोहित शर्मा और अन्य प्रमुख खिलाड़ियों पर रहेगी नजर, दोपहर डेढ़ बजे से शुरू होगा सीधा प्रसारण

Ind vs NZ 1st ODI (आज समाज), खेल डेस्क : आज से भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैच की वनडे सीरीज की शुरुआत हो रही है। सीरीज का पहला मैच कोटाम्बी स्थित बड़ौदा क्रिकेट संघ के नए बने स्टेडियम पर होगा। इस स्टेडियम पर यह पहला पुरुष मैच होगा। इससे पहले महिला विश्व कप के दौरान ही इसपर मैच खेले गए थे। मैच का सीधा प्रसारण दोपहर डेढ़ बजे से शुरू होगा। इससे पहले एक बजे दोनों टीमों के बीच टॉ होगा। इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे स्टार खिलाड़ी भी खेलते नजर आएंगे। जिनपर भारतीय प्रशंसकों की खास नजर होगी। इसके साथ ही टीम के कप्तान शुभमन गिल और उपकप्तान श्रेयस अय्यर पर भी टीम प्रबंधन की नजर रहेगी।

नए और पुराने खिलाड़ियों से सजी न्यूजीलैंड टीम

न्यूजीलैंड की टीम में नए और युवा खिलाड़ियों की भरमार है लेकिन पूरी ताकत के साथ उतर रही भारतीय टीम के लिए रोहित और कोहली के नजरिये से सीरीज अहम है। अगले महीने वाली टी20 विश्व कप के कारण वनडे सीरीज की अहमियत थोड़ी कम है, लेकिन अगले सात दिनों में होने वाले तीन वनडे मैचों में कोहली और रोहित आकर्षण का केंद्र रहेंगे। यह पहला मौका होगा जब कोटाम्बी स्थित बड़ौदा क्रिकेट संघ के नए स्टेडियम में पुरुषों का कोई अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला जाएगा।

इससे पहले यह मैदान भारत और वेस्टइंडीज के बीच महिला वनडे सीरीज की मेजबानी कर चुका है। न्यूजीलैंड के लिए पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत से मिली हार का खास महत्व नहीं है, क्योंकि यह सीरीज और दूसरे दर्जे के खिलाड़ियों को परखने का अच्छा मौका है। टीम 2024-25 में भारत दौरे पर टेस्ट सीरीज में मिली 3-0 की ऐतिहासिक जीत की योजना को वनडे सीरीज में भी आजमाना चाहेगी।

प्रमुख खिलाड़ियों के बिना उतरेगा न्यूजीलैंड

कई प्रमुख खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में माइकल ब्रेसवेल टीम की अगुआई करेंगे। नियमित कप्तान मिचेल सैंटनर ग्रोइन इंजरी के कारण वनडे सीरीज से बाहर हैं, जबकि टॉम लाथम अपने पहले बच्चे के जन्म के लिए स्वदेश लौट गए हैं। पूर्व कप्तान केन विलियमसन दक्षिण अफ्रीका में एसए 20 लीग में अपनी टी20 प्रतिबद्धताओं को निभा रहे हैं। रचिन रवींद्र और तेज गेंदबाज जैकब डफी को आराम दिया गया है।