Sharmila Tagore First Bikini Actress: पहली हीरोइन जिसने तोड़ीं सारी हदें, बिकिनी पहनी, प्यार के लिए इस्लाम अपनाया

By
Mohit Saini
-
0
101
Sharmila Tagore First Bikini Actress: पहली हीरोइन जिसने तोड़ीं सारी हदें, बिकिनी पहनी, प्यार के लिए इस्लाम अपनाया
Sharmila Tagore First Bikini Actress: पहली हीरोइन जिसने तोड़ीं सारी हदें, बिकिनी पहनी, प्यार के लिए इस्लाम अपनाया

Sharmila Tagore First Bikini Actress: भारतीय सिनेमा ने कई ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने कुछ नया किया, लेकिन बहुत कम लोग ही पूरे देश को चौंका पाए और बोल्डनेस को इस तरह से फिर से परिभाषित कर पाए जैसा इस एक्ट्रेस ने किया।

ऐसे समय में जब दुपट्टा खिसक जाना भी विवादित माना जाता था, उन्होंने स्क्रीन पर बिकिनी पहनने की हिम्मत की – जिससे फिल्म मैगज़ीन से लेकर संसद तक बहस छिड़ गई। यह शर्मिला टैगोर की शानदार कहानी है, एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने बॉलीवुड को हमेशा के लिए बदल दिया।

उन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में डेब्यू किया

8 दिसंबर, 1944 को जन्मी शर्मिला टैगोर रवींद्रनाथ टैगोर के प्रतिष्ठित परिवार से हैं। उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत सिर्फ 13 साल की उम्र में सत्यजीत रे की एक फिल्म से हुई थी।

हालांकि, यह 1964 की रोमांटिक हिट “कश्मीर की कली” थी, जिसमें वह शशि कपूर के साथ थीं, जिसने उन्हें बॉलीवुड में घर-घर में मशहूर कर दिया।

उस दौर के सबसे बड़े सितारों के साथ काम किया

अपनी सफलता के बाद, शर्मिला ने धर्मेंद्र के साथ “अनुपमा” जैसी फिल्मों में यादगार परफॉर्मेंस दी। उन्होंने राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर जैसे दिग्गजों के साथ काम किया।

दिलचस्प बात यह है कि शर्मिला ने खुद माना है कि उन्हें शशि कपूर पर बहुत बड़ा क्रश था, और उनके साथ काम करना एक सपने के सच होने जैसा था।

वह बिकिनी जिसने देश को चौंका दिया

1967 में, शर्मिला टैगोर ने इतिहास रच दिया। अपनी फिल्म “एन इवनिंग इन पेरिस” के प्रमोशन के लिए, उन्होंने फिल्मफेयर मैगज़ीन के कवर के लिए बिकिनी में पोज़ दिया।

आज यह नॉर्मल लग सकता है, लेकिन 1960 के दशक के रूढ़िवादी समय में, इस फोटोशूट ने भारी हंगामा खड़ा कर दिया। विवाद इतना बढ़ गया कि संसद में भी इस पर चर्चा हुई, जिससे वह देश की सबसे ज़्यादा चर्चित महिलाओं में से एक बन गईं।

पोस्टर रातों-रात हटा दिए गए

रिपोर्ट्स के अनुसार, जब मुंबई भर में बिकिनी के बड़े-बड़े पोस्टर लगाए गए, तो शर्मिला ने बाद में यह जानने के बाद उन्हें रातों-रात हटवा दिया कि उनकी होने वाली सास शहर आ रही थीं – यह घटना बॉलीवुड का एक मशहूर किस्सा बन गई।

एक नवाब से प्यार हो गया

अपने करियर के चरम पर, शर्मिला को मंसूर अली खान पटौदी से प्यार हो गया, जो भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे कम उम्र के और सबसे करिश्माई कप्तान थे, जिन्हें प्यार से टाइगर पटौदी के नाम से जाना जाता था।

कहा जाता है कि वह उनका ध्यान खींचने के लिए बाउंड्री के पास खड़े होकर छक्के मारते थे। उनका रोमांस जल्द ही उस दौर की सबसे बड़ी प्रेम कहानियों में से एक बन गया—लेकिन शादी आसान नहीं थी।

प्यार के लिए इस्लाम अपनाया

मंसूर अली खान की माँ, बेगम साजिदा सुल्तान चाहती थीं कि उनकी बहू शाही परंपराओं का पालन करे। जिस आदमी से वह प्यार करती थीं, उससे शादी करने के लिए शर्मिला ने खुशी-खुशी इस्लाम अपना लिया और आयशा सुल्ताना नाम रखा।

इस जोड़े ने 27 दिसंबर, 1969 को शादी की। उस समय की कई अभिनेत्रियों के विपरीत, शर्मिला ने शादी के बाद भी काम करना जारी रखा, जिसमें टाइगर पटौदी ने उनका पूरा साथ दिया।

संघर्ष से शाही जीवन तक

आज, शर्मिला टैगोर को पटौदी परिवार की राजमाता माना जाता है। वह सैफ अली खान, सोहा अली खान और सबा अली खान की माँ हैं, जिन्होंने अपनी-अपनी पहचान बनाई है।

दिलचस्प बात यह है कि शर्मिला ने एक बार खुलासा किया था कि एक समय ऐसा भी था जब उन्हें किराया देने में भी मुश्किल होती थी। रिपोर्ट्स के अनुसार, आज उनकी संपत्ति हजारों करोड़ रुपये की मानी जाती है, जो उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे अमीर और सबसे सम्मानित हस्तियों में से एक बनाती है।

एक सच्ची बॉलीवुड आइकन

शर्मिला टैगोर का जीवन सिर्फ स्टारडम की कहानी नहीं है—यह साहस, प्यार, खुद को बदलने और विरासत की कहानी है। बोल्डनेस को फिर से परिभाषित करने से लेकर रॉयल्टी अपनाने तक, उनकी यात्रा सच में यादगार है।

यह भी पढ़ें : Celina Jaitly: पति पीटर हाग से 100 करोड़ मुआवजा, हर महीने 10 लाख मेंटेनेंस की मांग